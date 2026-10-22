مشکل افت فشار آب شهر نیر رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مهدی‌زاده در بازدید از شبکه آبرسانی شهر نیر اظهار کرد: در پی افت فشار آب شرب در سطح شهر نیر طی یک هفته اخیر، بررسی‌های فنی و پایش میدانی توسط کارشناسان این اداره در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نقطه اصلی بروز حادثه و انسداد شناسایی شدوی افزود: پس از شناسایی محل گرفتگی در لوله اصلی انتقال آب، اکیپ‌های تخصصی و امدادی این اداره بلافاصله وارد عمل شدند؛ به‌طوری‌که نخستین گروه عملیاتی، عملیات دشوار رفع انسداد و تعمیر خط انتقال را با موفقیت به پایان رساند.مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نیر ادامه داد: با اتمام عملیات فنی، شست‌وشو و پاک‌سازی کامل شبکه توزیع آب شرب پرداختند تا آب با کیفیت و بهداشت استاندارد وارد مدار مصرف شهروندان شود.مهدی‌زاده تاکید کرد: در حال حاضر فشار آب شرب که درسال های گذشته مناطق بالای منطقه مثله فشار آب کم بود هم اکنون در تمامی مناطق شهر نیر به حالت عادی و پایدار بازگشته و روند آبرسانی کاملاً نرمال است.وی در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی اهالی شریف نیر تصریح کرد: از عموم همشهریان عزیز و صبور بابت افت فشار و قطعی‌های ناخواسته پیش‌آمده صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم و از تلاش‌های جهادی و بی‌وقفه همکاران پرتلاش آبفای شهرستان در به سرانجام رساندن این عملیات قدردانی می‌نمایم