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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

مشکل افت فشار آب شهر نیر رفع شد

مشکل افت فشار آب شهر نیر رفع شد

اردبیل- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نیر از رفع کامل افت فشار، انسداد خط اصلی و بازگشت پایداری به شبکه توزیع آب شرب شهر نیر پس از یک عملیات فشرده شبانه‌روزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مهدی‌زاده در بازدید از شبکه آبرسانی شهر نیر اظهار کرد: در پی افت فشار آب شرب در سطح شهر نیر طی یک هفته اخیر، بررسی‌های فنی و پایش میدانی توسط کارشناسان این اداره در دستور کار قرار گرفت و در نهایت نقطه اصلی بروز حادثه و انسداد شناسایی شدوی افزود: پس از شناسایی محل گرفتگی در لوله اصلی انتقال آب، اکیپ‌های تخصصی و امدادی این اداره بلافاصله وارد عمل شدند؛ به‌طوری‌که نخستین گروه عملیاتی، عملیات دشوار رفع انسداد و تعمیر خط انتقال را با موفقیت به پایان رساند.مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نیر ادامه داد: با اتمام عملیات فنی، شست‌وشو و پاک‌سازی کامل شبکه توزیع آب شرب پرداختند تا آب با کیفیت و بهداشت استاندارد وارد مدار مصرف شهروندان شود.مهدی‌زاده تاکید کرد: در حال حاضر فشار آب شرب که درسال های گذشته مناطق بالای منطقه مثله فشار آب کم بود هم اکنون در تمامی مناطق شهر نیر به حالت عادی و پایدار بازگشته و روند آبرسانی کاملاً نرمال است.وی در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی اهالی شریف نیر تصریح کرد: از عموم همشهریان عزیز و صبور بابت افت فشار و قطعی‌های ناخواسته پیش‌آمده صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم و از تلاش‌های جهادی و بی‌وقفه همکاران پرتلاش آبفای شهرستان در به سرانجام رساندن این عملیات قدردانی می‌نمایم

کد مطلب 6986094

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