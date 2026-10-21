زنگنه:سهم معدن در اقتصاد کشور ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه شامگاه چهارشنبه در دیدار با فعالان معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه سهم معدن در اقتصاد کشور ناچیز است، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که به رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن تا انتهای برنامه برسیم که در حال حاضر این رشد فاصله زیادی با هدف‌گذاری دارد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی به تحولات جهانی و برنامه‌ریزی چین برای تبدیل شدن به جایگاه نخست فرآوری مس جهان به دلیل گسترش هوش مصنوعی و فیبر نوری، افزود: در کشور نیز جایگاه ویژه‌ای برای معادن در سال‌های آینده قائل هستیم که از جمله آن می‌توان به تسهیلات مالی و استفاده از پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه بانکی بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد.

وی در ادامه با انتقاد از بروکراسی‌های اداری دست‌وپاگیر در دستگاه‌های اجرایی استان، تصریح کرد: برخلاف استان‌هایی مانند اصفهان و یزد که مدیران‌کل آن‌ها با تعصب و همراهی کامل در کنار سرمایه‌گذار و تولیدکننده می‌دوند، در استان ما نگاه مناسبی به تکریم تولیدکننده وجود ندارد و تولیدکنندگان نباید برای اخذ یک مجوز ساده میان اتاق‌های ادارات سرگردان شوند.

زنگنه همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص مشکلات سوخت و مواد ناریه معادن اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌های کمیسیون، مشکل ذخیره‌سازی سوخت معادن حل و ابلاغ شد و در زمینه مواد ناریه و نیترات آمونیوم نیز با تأمین‌کنندگان و پتروشیمی‌ها جلساتی برگزار شده که مشکلات آن تا اوایل فروردین‌ماه مرتفع خواهد شد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای ایجاد بندر خشک در تربت‌حیدریه با اخذ مجوزهای لازم و استقرار گمرک خبر داد و گفت: تقویت خطوط ریلی، پیگیری آزادراه باغچه - تربت با مشارکت بانک‌ها، ایجاد شهرک تخصصی صنایع معدنی و تعیین‌تکلیف فولاد تربت با مشارکت کنسرسیوم بانک تجارت از جمله اقدامات در دست اجراست تا این منطقه در سال‌های آینده به قطب لجستیک و صنایع معدنی و پایین‌دستی تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: دفتر ارتباطات و پیگیری امور اداری و مجوزها در مشهد آماده خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی و رفع موانع اداری است.