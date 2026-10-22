گربه پالاس بار دیگر در ارتفاعات مهدیشهر مشاهده شد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک فرد گربه پالاس روز گذشته در ارتفاعات شهرستان مهدیشهر مشاهده شد؛ رویدادی که اهمیت زیستگاه های کوهستانی استان سمنان در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص این گونه افزود: گربه پالاس از گربه‌سانان کوچک و کم‌نظیر حیات‌وحش ایران است که به دلیل ظاهر متفاوت، رفتار پنهان کارانه و دشواری مشاهده در طبیعت، از گونه‌های کمتر مشاهده‌شده کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه مشاهده مجدد این گونه در ارتفاعات مهدیشهر اهمیت پایش های میدانی را نشان می‌دهد، تصریح کرد: تداوم بررسی‌های میدانی و شناسایی زیستگاه‌ها می‌تواند در شناخت بهتر پراکنش گونه‌های حیات‌وحش و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آن‌ها موثر باشد.

یوسف‌پور با تأکید بر ضرورت صیانت از تنوع زیستی استان خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، از الزامات حفظ گونه‌های ارزشمند و کمتر مشاهده شده‌ای مانند گربه پالاس است.

وی از شهروندان و طبیعت‌گردان خواست: در صورت مشاهده این گونه یا سایر جانوران ارزشمند، از نزدیک شدن، تعقیب و تلاش برای زنده گیری آن‌ها خودداری کنند و اطلاعات و تصاویر مستند خود را برای بررسی در اختیار کارشناسان محیط زیست قرار دهند.