روسیه: شب گذشته ۸۰۸ پهپاد اوکراین را سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان امداد اضطراری اوکراین اعلام کرد که در حملات موشکی روسیه به ۶ منطقه مسکونی در کی‌یف، یک نفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، فرماندار زاپوریژیا هم تأیید کرد که در حملات روسیه به این شهر و مناطق اطراف آن در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند.

استاندار خرسون نیز اعلام کرد در حملات روسیه به چندین شهرک در این استان در ۲۴ ساعت گذشته، یک نفر کشته و ۴ نفر زخمی شدند.

فرماندار خارکیف هم از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۵ تن در حملات روسیه به این شهر و ۱۱ منطقه دیگر این استان در شبانه‌روز گذشته خبر داد.

نیروی هوایی اوکراین ادعا کرد که شب گذشته ۱۸۱ پهپاد روسیه را در مناطق مختلف این کشور سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه هم از سرنگون کردن ۸۰۸ پهپاد اوکراین طی شب گذشته خبر داد.

شهردار مسکو نیز گفت: از دیشب تاکنون، ۶۳۰ پهپاد اوکراینی را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کرده‌ایم و در پی حمله یک پهپاد اوکراینی دو نفر زخمی شدند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که تأسیسات مجتمع صنایع نظامی در کی‌یف و چند کشتی و زیرساخت‌های بندری در اودسا را هدف قرار داده است.