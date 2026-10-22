واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد - کاشان ۶ مصدوم داشت 

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۳۱ گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳ جاده مهاباد به کاشان از توابع شهرستان اردستان به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اعلام شد.

وی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه عوامل پلیس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان درباره وضعیت مصدومان این حادثه گفت: این تصادف ۶ مصدوم شامل ۲ مرد، ۲ زن و ۲ کودک برجای گذاشت که خوشبختانه حادثه فوتی نداشت.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، توسط آمبولانس‌های اورژانس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.