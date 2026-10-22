  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد - کاشان ۶ مصدوم داشت 

واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد - کاشان ۶ مصدوم داشت 

اصفهان- سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد به کاشان و مصدوم شدن ۶ نفر خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۱:۳۱ گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳ جاده مهاباد به کاشان از توابع شهرستان اردستان به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اعلام شد.

وی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه عوامل پلیس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان درباره وضعیت مصدومان این حادثه گفت: این تصادف ۶ مصدوم شامل ۲ مرد، ۲ زن و ۲ کودک برجای گذاشت که خوشبختانه حادثه فوتی نداشت.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، توسط آمبولانس‌های اورژانس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.

کد مطلب 6986107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها