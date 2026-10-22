تحویل آمبولانس ۲۷ میلیارد تومانی به اورژانس گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله جعفری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این آمبولانس با هدف تقویت ناوگان عملیاتی اورژانس و افزایش توان پاسخ‌گویی به مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی به اورژانس پیش‌بیمارستانی گنبدکاووس اختصاص یافته است.

وی افزود: تأمین این آمبولانس با پیگیری و همراهی مسئولان استانی و کشوری انجام شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی گلستان ادامه داد: پیش از این نیز سه دستگاه آمبولانس جدید و سه دستگاه موتورلانس به ناوگان درمانی گنبدکاووس اضافه شده بود.

وی گفت:همچنین شش دستگاه خودروی عملیاتی اورژانس این شهرستان مورد تعمیر اساسی قرار گرفت تا آمادگی ناوگان برای انجام مأموریت‌های امدادی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی افزایش یابد.

جعفری افزود: شهرستان گنبدکاووس به دلیل گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، نیازمند تقویت مستمر ناوگان اورژانس است تا خدمات فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران و مصدومان ارائه شود.