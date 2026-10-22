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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

تحویل آمبولانس ۲۷ میلیارد تومانی به اورژانس گنبدکاووس

تحویل آمبولانس ۲۷ میلیارد تومانی به اورژانس گنبدکاووس

گنبدکاووس-رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی گلستان گفت: یک دستگاه آمبولانس به ارزش حدود ۲۷۰ میلیارد ریال به ناوگان اورژانس ۱۱۵ شهرستان گنبدکاووس تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله جعفری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این آمبولانس با هدف تقویت ناوگان عملیاتی اورژانس و افزایش توان پاسخ‌گویی به مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی به اورژانس پیش‌بیمارستانی گنبدکاووس اختصاص یافته است.

وی افزود: تأمین این آمبولانس با پیگیری و همراهی مسئولان استانی و کشوری انجام شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی گلستان ادامه داد: پیش از این نیز سه دستگاه آمبولانس جدید و سه دستگاه موتورلانس به ناوگان درمانی گنبدکاووس اضافه شده بود.

وی گفت:همچنین شش دستگاه خودروی عملیاتی اورژانس این شهرستان مورد تعمیر اساسی قرار گرفت تا آمادگی ناوگان برای انجام مأموریت‌های امدادی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی افزایش یابد.

جعفری افزود: شهرستان گنبدکاووس به دلیل گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، نیازمند تقویت مستمر ناوگان اورژانس است تا خدمات فوریت‌های پزشکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران و مصدومان ارائه شود.

کد مطلب 6986670

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