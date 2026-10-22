برخورد شدید دو دستگاه خودرو در جاده ارومیه-سلماس ۹ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: گزارش برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید و تیبا در محور ارومیه به سلماس (نرسیده به جهاد کشاورزی) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای مصدومان این حادثه، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله در صحنه حضور یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگان تصریح کرد: این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشت؛ اما ۹ نفر مصدوم برجای گذاشت که تمامی مصدومان پس از دریافت تریاژ و خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی در محل، جهت ادامه روند درمان توسط ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضازاده با تأکید بر اهمیت احتیاط در رانندگی به ویژه در ساعات تاریکی هوا و محورهای پرتردد شهری و برون‌شهری، از رانندگان گرامی درخواست کرد تا با رعایت فاصله طولی مناسب، سرعت مطمئنه و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.