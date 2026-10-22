به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینیان، صبح پنجشنبه، در مراسم یادبود شهدای دانش‌آموز و افتتاح زمین چمن مصنوعی شهیدان عبدی در مدرسه منتظرین شاهد ورامین، از بهره‌برداری چهار زمین چمن مصنوعی در مدارس ورامین خبر داد و توسعه امکانات ورزشی را از برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان عنوان کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای شهرستان ورامین، اظهار کرد: مأموریت آموزش‌وپرورش تنها به ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان محدود نیست، بلکه فراهم‌کردن زمینه رشد تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و جسمانی آنان نیز از وظایف این مجموعه به شمار می‌رود.

نائینیان با اشاره به وضعیت جمعیت دانش‌آموزی شهرستان گفت: تاکنون حدود ۴۸ هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به حدود ۵۰ هزار نفر برسد. این جمعیت در یک‌هزار و ۹۶۴ کلاس درس و ۲۵۸ مدرسه تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت مدارس شاهد در ورامین افزود: این شهرستان دارای ۶ مدرسه شاهد با بیش از ۲ هزار دانش‌آموز است. امسال نیز به دلیل فرسودگی ساختمان‌های دو مدرسه شاهد، دانش‌آموزان این مراکز به مجتمع امام حسین(ع) منتقل شدند و تحصیل خود را در فضای جدید ادامه می‌دهند.

مدیر آموزش‌وپرورش ورامین همچنین از فعالیت چهار مدرسه استثنایی در شهرستان خبر داد و بیان کرد: توسعه امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، زمین چمن مصنوعی مدرسه نور اسلام در مجتمع امام حسین(ع) نیز افتتاح می‌شود.

نائینیان با تأکید بر نقش ورزش در فرایند تعلیم و تربیت اظهار کرد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تربیت دانش‌آموزان نباید به آموزش درسی محدود شود، بلکه باید ابعاد مختلف وجودی آنان مورد توجه قرار گیرد. سلامت جسمانی، تحرک و نشاط نیز بخش مهمی از این فرایند است.

مدیر آموزش‌وپرورش ورامین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای گسترش زیرساخت‌های ورزشی مدارس گفت: با رویکرد اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران در توسعه سرانه‌های ورزشی، تاکنون چهار زمین چمن مصنوعی در مدارس این شهرستان به بهره‌برداری رسیده و برنامه‌ریزی برای افزایش این فضاها ادامه دارد.

وی از برنامه احداث زمین چمن مصنوعی در یکی از مدارس روستایی نیز خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، اولیای دانش‌آموزان، اعضای شورای روستا و ساکنان محلی اجرا خواهد شد تا دانش‌آموزان مناطق روستایی نیز به امکانات ورزشی مناسب دسترسی داشته باشند.

نائینیان در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت دانش‌آموزان شهرستان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان ورامین در جشنواره نوجوان خوارزمی و رقابت‌های مختلف استانی و کشوری موفق به کسب رتبه شده‌اند و در حوزه سرود نیز رتبه نخست کشوری را به دست آورده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت مسئولان، تلاش فرهنگیان و همراهی خانواده‌ها، زمینه شکوفایی بیشتر استعدادهای دانش‌آموزان فراهم شود و آنان بتوانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی برای شهرستان افتخارآفرینی کنند.