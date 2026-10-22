پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی بزرگراه ساحلی دیر–کنگان

به گزارش خبرنگار مهر ، سید امین عارف‌زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران ، اظهار داشت: پروژه تکمیل عملیات اجرایی بزرگراه ساحلی دیر–کنگان، به طول ۹ کیلومتر و در قالب طرح وفاق، با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست. این پروژه با هدف تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای ساحلی استان بوشهر، مراحل اجرایی خود را دنبال می‌کند.

معاون مهندسی و ساخت این اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به مشخصات فنی محور مذکور افزود: عرض هر باند از این مسیر ۱۱.۸۰ متر است و پروژه در مجموع از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد برخوردار است.

وی در تشریح اقدامات در حال اجرا و انجام‌شده در این پروژه تصریح کرد: دکوپاژ و آماده‌سازی روی لایه‌های زیرین کارشده جهت کمپکت و تست مرور زمان، بار ریزی مصالح راکفیل به‌منظور آماده‌سازی بستر زیر لایه‌های خاکریز، اجرای دال آبرو دو دهانه ۵ متری آبرو ۲۰۰+۰۲ و اجرای دال آبرو سه دهانه ۶ متری آبرو ۱۰۰+۰۲ از جمله فعالیت‌های جاری در این پروژه به شمار می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این محور در قالب طرح وفاق با جدیت در حال پیگیری است و مطابق برنامه زمان‌بندی تدوین‌شده، مراحل باقی‌مانده عملیات اجرایی آن به سرانجام خواهد رسید.