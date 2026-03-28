به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تکمیل پروژههای راه و شهرسازی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامههای مهمی در دست اجرا داریم.
وی اضافه کرد: محور گناوه - گوره گچساران داری پنج پل رودخانهای به طول مجموع ۲۴۰ متر است که در حال حاضر ۹۷ درصد پیشرفت دارد و در مرح پیانی برای تکمیل است.
کشوریان با اشاره به بهرهبرداری از باند غربی مسیر دیر - کنگان (طرح وفاق) به طول ۶.۲ کیلومتر به همراه اجرای لایه دوم آسفالت افزود: باند شرقی و بخشی از چهارخطه کنگان نیز با انتخاب پیمانکار جدید به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: قطعات ۱۲ تا ۱۴ پروژه بزرگراه چهارخطه دیر - بوشهر به طول ۲۵ کیلومتر از محدوده ورودی روستای بربو در محور ساحلی بوشهر - دیر تا تقاطع غیرهمسطح چاه تلخ در حال اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: با تخصیص ۸۵۱ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال طی یک سال گذشته، پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۶۷ درصد رسیده است.
وی بیان کرد: احداث مسیر و پل دوم رودخانه باهوش، باند دوم محور بوشهر - گناوه، پروژه بزرگراه اهرم–برازجان، پروژه باند دوم کمربندی گناوه و تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه در دست اجرا است.
