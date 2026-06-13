کشوریان: باند دوم راه ساحلی بوشهر-شیف-گناوه ۷۶ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان شنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص پیشرفت قابل توجه پروژه احداث باند دوم راه ساحلی بوشهر-شیف-گناوه (قطعه سوم) اظهار کرد: این پروژه با طول ۱۵,۲۰۰ متر و عرض آسفالت ۱۰.۲ متر، در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد رسیده است.
کشوریان با اشاره به روند اجرای عملیات در جبهههای مختلف، افزود: در بخش مسیر اصلی، عملیات لایههای زیراساس در دوربرگردانها، اجرای لایههای خاکریزی و اساس در کیلومترهای مشخص شده با جدیت دنبال و همچنین، عملیات اجرایی یک دستگاه پل خاص نیز ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر به تکمیل و پیشرفت سازههای فنی پروژه نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا، پل ۲۸ متری با آمادگی برای حفاری شمعها، بتنریزی دال ۴۶ دستگاه آبرو و اتمام قرنیزها، و همچنین پل باکسی ۳۵ دهانه به اتمام رسیده است.
کشوریان با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه زیرساختهای حملونقل استان، بیان کرد: این طرح که کارفرمایی آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر است، نقش کلیدی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در نوار ساحلی استان ایفا خواهد کرد.
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