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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۸

کشوریان: باند دوم راه ساحلی بوشهر-شیف-گناوه ۷۶ درصد پیشرفت دارد

کشوریان: باند دوم راه ساحلی بوشهر-شیف-گناوه ۷۶ درصد پیشرفت دارد

بوشهر-مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: احداث باند دوم راه ساحلی بوشهر-شیف-گناوه (قطعه سوم) با طول ۱۵.۲ کیلومتر، به پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان شنبه شب در جمع خبرنگاران در خصوص پیشرفت قابل توجه پروژه احداث باند دوم راه ساحلی بوشهر-شیف-گناوه (قطعه سوم) اظهار کرد: این پروژه با طول ۱۵,۲۰۰ متر و عرض آسفالت ۱۰.۲ متر، در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد رسیده است.

کشوریان با اشاره به روند اجرای عملیات در جبهه‌های مختلف، افزود: در بخش مسیر اصلی، عملیات لایه‌های زیراساس در دوربرگردان‌ها، اجرای لایه‌های خاکریزی و اساس در کیلومترهای مشخص شده با جدیت دنبال و همچنین، عملیات اجرایی یک دستگاه پل خاص نیز ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر به تکمیل و پیشرفت سازه‌های فنی پروژه نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا، پل ۲۸ متری با آمادگی برای حفاری شمع‌ها، بتن‌ریزی دال ۴۶ دستگاه آبرو و اتمام قرنیزها، و همچنین پل باکسی ۳۵ دهانه به اتمام رسیده است.

کشوریان با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، بیان کرد: این طرح که کارفرمایی آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر است، نقش کلیدی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در نوار ساحلی استان ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6859348

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