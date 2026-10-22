پرواربندی ۳۹۳ هزار رأس بره در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله نامداری صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال اظهار کرد: در این مدت، ۳۹۳ هزار رأس بره در واحدهای دامپروری استان پرواربندی شده است؛ اقدامی که در مسیر تقویت تولید گوشت قرمز، تأمین امنیت غذایی و رونق فعالیت‌های اقتصادی دامداران اهمیت دارد.

لرستان؛ از قطب‌های پرورش دام سبک کشور

نامداری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و دامپروری استان افزود: لرستان با برخورداری از مراتع مستعد و ظرفیت بالای پرورش دام سبک، یکی از قطب‌های اصلی پرورش دام سبک و پرواربندی بره در کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دامپروری از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی لرستان به شمار می‌رود، تصریح کرد: ثبت آمار پرواربندی ۳۹۳ هزار رأس بره در شش‌ماهه نخست سال، بیانگر تلاش دامداران استان و نقش این بخش در زنجیره تولید گوشت قرمز است.

نقش دامداران در تأمین امنیت غذایی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، پرواربندی بره را یکی از فعالیت‌های مؤثر در تولید گوشت قرمز دانست و تأکید کرد: این میزان تولید، نشان‌دهنده همت دامداران و تلاش‌های انجام‌شده در چارچوب برنامه‌های حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان برای تقویت زنجیره تولید گوشت قرمز است.

نامداری، گفت: پرواربندی ۳۹۳ هزار رأس بره در شش‌ماهه نخست سال، بخشی از ظرفیت دامپروری لرستان را در تأمین گوشت قرمز کشور نمایان می‌کند؛ ظرفیتی که با تکیه بر توان دامداران و بهره‌گیری از قابلیت‌های طبیعی استان، در پشتیبانی از تولید محصولات دامی و اقتصاد بخش کشاورزی نقش دارد.