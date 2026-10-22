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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صفرزاده با رکوردشکنی طلا گرفت

صفرزاده با رکوردشکنی طلا گرفت

دونده ایران در جریان رقابت‌های دوی ۴۰۰ متر زنان کلاس T۱۲ به مدال طلا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال دوی ۴۰۰ متر زنان کلاس T۱۲ پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ عصر امروز (پنجشنبه، ۳۰ مهر) برگزار شد و نماینده ایران در خط استارت قرار گرفت.

هاجر صفرزاده در فینال این ماده به با سه دونده دیگر از ازبکستان، هند و چین رقابت کرد که با زمان ۵۶.۴۳ ثانیه اول شد و به مدال طلا رسید.

ملی‌پوش ایران با این زمان رکورد بازی‌های پاراآسیایی را که پیش از این با زمان ۵۷.۲۷ ثانیه در مرحله مقدماتی ثبت کرده بود، بار دیگر شکست.

او در دور مقدماتی هم رکورد ۵۷.۲۷ ثانیه را ثبت کرد و به عنوان نفر اول گروه خود به فینال رسید.

صفر زاده پیش از این در مرحله 2 مدال نقره در همین دوره بازی های پارااسیایی کسب کرده بود.

کد مطلب 6986255

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