به گزارش خبرنگار مهر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین روز سفر به خراسان شمالی امروز پنجشنبه از مجتمع فرهنگی و هنری دوبرار و طرح موزه هنرهای معاصر در بجنورد بازدید کرد مجتمع فرهنگی و هنری دوبرار بجنورد با زیربنای بیش از ۱۸ هزار مترمربع، از طرح‌های بزرگ عمرانی حوزه فرهنگ و هنر خراسان شمالی است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

برآوردها نشان می‌دهد برای تکمیل این مجتمع حدود یک همت اعتبار نیاز است و در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی، امکان بهره‌برداری از آن تا سال ۱۴۰۷ وجود خواهد داشت.

در راستای تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل این پروژه، واگذاری مجتمع دوبرار به بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته و مراحل دریافت مجوزهای لازم در حال انجام است. جذب سرمایه‌گذار مناسب می‌تواند زمینه تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه را فراهم کند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه تخصیص یافت و در سال گذشته نیز ۲۸۰ میلیارد ریال دیگر به آن اختصاص داده شد. همچنین یک‌هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری برای این طرح مصوب و به‌طور کامل پرداخت شده است.

طرح موزه هنرهای معاصر خراسان شمالی نیز از دیگر طرح‌هایی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن بازدید کرد.

عملیات اجرایی این طرح با زیربنای هفت هزار مترمربع از سال ۱۳۹۰ آغاز شده، اما تاکنون تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اعتبار مصوب این طرح در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد ریال بود که از این میزان، ۷۳ میلیارد ریال تخصیص یافت و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، تاکنون ۲۰۶ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده و تکمیل طرح به حدود یک همت اعتبار نیاز دارد.

برای این طرح در سال جاری اعتباری در نظر گرفته نشده و فونداسیون، سقف فلزی و اسکلت ساختمان از بخش‌های اجراشده این پروژه است.

تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری دوبرار و موزه هنرهای معاصر می‌تواند ظرفیت فضاهای فرهنگی و هنری بجنورد را افزایش دهد و زمینه فعالیت بیشتر هنرمندان و میزبانی از رویدادهای فرهنگی در خراسان شمالی را فراهم کند؛ موضوعی که تحقق آن به تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف روند اجرای این طرح‌ها وابسته است.