دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیارد ریالی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتظامی کرج از دستگیری فردی خبر داد که با اجاره کارت‌های بانکی و ارسال لینک‌های آلوده، بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

وی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۴۱ خرمدشت پس از دریافت گزارش‌هایی درباره برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان، با انجام اقدامات پلیسی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی افزود: متهم تاکنون به کلاهبرداری بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کرده و پرونده برای شناسایی همدستان احتمالی و بررسی ابعاد دیگر این کلاهبرداری در دست رسیدگی است.

فرمانده انتظامی کرج به شهروندان توصیه کرد از واگذاری کارت بانکی به دیگران و کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند.