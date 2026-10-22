  1. استانها
  2. البرز
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیارد ریالی در کرج

دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیارد ریالی در کرج

البرز _ فرمانده انتظامی کرج از دستگیری کلاهبردار فیشینگ خبر داد و گفت: این متهم با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای، بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب شهروندان برداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتظامی کرج از دستگیری فردی خبر داد که با اجاره کارت‌های بانکی و ارسال لینک‌های آلوده، بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

وی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۴۱ خرمدشت پس از دریافت گزارش‌هایی درباره برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان، با انجام اقدامات پلیسی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی افزود: متهم تاکنون به کلاهبرداری بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کرده و پرونده برای شناسایی همدستان احتمالی و بررسی ابعاد دیگر این کلاهبرداری در دست رسیدگی است.

فرمانده انتظامی کرج به شهروندان توصیه کرد از واگذاری کارت بانکی به دیگران و کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

کد مطلب 6986283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها