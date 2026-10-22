کشف ۱۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در پایانه مرزی باشماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دریکوند ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی مریوان در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، خودروهای ترانزیتی و ترانشیپی در پایانه مرزی باشماق را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۱۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق شامل بنزین و گازوئیل کشف شد.

فرمانده هنگ مرزی مریوان با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده بیان کرد: کارشناسان ارزش این میزان سوخت قاچاق را بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

دریکوند خاطرنشان کرد: در این رابطه، خودروهای سنگین توقیف و متهمان دستگیر شدند و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.