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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

کشف ۱۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در پایانه مرزی باشماق

کشف ۱۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در پایانه مرزی باشماق

مریوان- فرمانده هنگ مرزی مریوان از کشف بیش از ۱۵۷ هزار لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق به ارزش بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال در جریان بازرسی از خودروهای ترانزیتی و ترانشیپی در مرز باشماق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دریکوند ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی مریوان در اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، خودروهای ترانزیتی و ترانشیپی در پایانه مرزی باشماق را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۱۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق شامل بنزین و گازوئیل کشف شد.

فرمانده هنگ مرزی مریوان با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده بیان کرد: کارشناسان ارزش این میزان سوخت قاچاق را بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

دریکوند خاطرنشان کرد: در این رابطه، خودروهای سنگین توقیف و متهمان دستگیر شدند و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6986320

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