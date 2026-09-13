کشف بیش از ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز باشماق

سرهنگ ستاد علی دریکوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با قاچاقچیان سوخت، مرزبانان هنگ مرزی مریوان کنترل و بازرسی خودروهای عبوری در پایانه مرزی باشماق را با جدیت دنبال کردند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های انجام شده از خودروهای ترانزیتی و ترانشیپ، بیش از ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین و گازوئیل کشف و ضبط شد.

فرمانده هنگ مرزی مریوان با اشاره به ارزش این محموله بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش سوخت قاچاق کشف‌شده بیش از ۱۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ دریکوند ادامه داد: در این عملیات تعدادی خودروی سنگین توقیف و متهمان مرتبط با این پرونده نیز دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان تأکید کرد: مرزبانان با تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در مرز، مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با متخلفان را با جدیت ادامه خواهند داد.