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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

تنیس روی میز قهرمانی آسیا؛

تیم های دوبل ایران به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کردند

تیم های دوبل ایران به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کردند

تیم های دو نفره تنیس روی میز ایران به مرحله یک هشتم رقابت های قهرمانی آسیا راه یافتند.

به گزاش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، تیم دوبل بنیامین فرجی و آرین غفاری در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش دونفره مردان با ترکیب سورا ماتسوشیما و شونسوکه توگامی از ژاپن روبه‌رو بودند که این دیدار به دلیل بیماری توگامی برگزار نشد و با ثبت باخت فنی برای نمایندگان ژاپن، زوج ایران به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کرد.

فرجی و غفاری در مرحله یک‌هشتم نهایی برای راه‌یابی به جمع هشت تیم برتر آسیا، به مصاف جان راسل میسال و جان ماری نایره از فیلیپین خواهند رفت.

همچنین نوشاد و نیما عالمیان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش دونفره مردان مقابل ترکیب خورشید احمدوف و موسوبک تولف از کشور میزبان قرار گرفتند و با برتری در سه گیم متوالی، راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شدند. برادران عالمیان در این دیدار به‌ترتیب با امتیازهای ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۹ حریفان خود را شکست دادند.

نوشاد و نیما در مرحله یک‌هشتم نهایی برای صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا، با ترکیب کوئن پانگ و ایزاک کوئک از سنگاپور روبه‌رو خواهند شد.

هدایت مردان کشورمان در این مسابقات به عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی کشورمان و منصور علوی به‌عنوان مربی میباشد.

کد مطلب 6986352

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