تیم های دوبل ایران به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کردند

به گزاش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، تیم دوبل بنیامین فرجی و آرین غفاری در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش دونفره مردان با ترکیب سورا ماتسوشیما و شونسوکه توگامی از ژاپن روبه‌رو بودند که این دیدار به دلیل بیماری توگامی برگزار نشد و با ثبت باخت فنی برای نمایندگان ژاپن، زوج ایران به جمع ۱۶ تیم برتر صعود کرد.



فرجی و غفاری در مرحله یک‌هشتم نهایی برای راه‌یابی به جمع هشت تیم برتر آسیا، به مصاف جان راسل میسال و جان ماری نایره از فیلیپین خواهند رفت.

همچنین نوشاد و نیما عالمیان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش دونفره مردان مقابل ترکیب خورشید احمدوف و موسوبک تولف از کشور میزبان قرار گرفتند و با برتری در سه گیم متوالی، راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شدند. برادران عالمیان در این دیدار به‌ترتیب با امتیازهای ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۹ حریفان خود را شکست دادند.



نوشاد و نیما در مرحله یک‌هشتم نهایی برای صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا، با ترکیب کوئن پانگ و ایزاک کوئک از سنگاپور روبه‌رو خواهند شد.



هدایت مردان کشورمان در این مسابقات به عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی کشورمان و منصور علوی به‌عنوان مربی میباشد.

