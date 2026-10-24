تیم دوبل تنیس روی میز ایران صاحب سهمیه جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوبل قهرمانی بزرگسالان آسیا برای تصاحب رتبه ۹ تا ۱۶ و کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان پیگیری شد و تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری با کسب پیروزی ۳ بر ۲ مقابل تیم دوبل عربستان جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب کرد.

تیم دونفره ایران در مرحله ۱/۸ نهایی مقابل فیلیپین شکست خورد و از رسیدن به جمع هشت تیم برتر مسابقات بازماند.

دیگر تیم دوبل ایران متشکل از برادران عالمیان به دلیل بیماری نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی، از حضور در مقابل تیم دونفره چین تایپه انصراف داد و از دور رقابت ها کنار رفت.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا برعهده جمیل لطف الله نسبی و منصور علوی بود.