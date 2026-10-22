دو قاچاقچی پرندگان کمیاب در اسفراین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: قاچاقچیان غیربومی قصد داشتند پرندگان کمیاب را از یکی از روستاهای شهرستان اسفراین به مناطق جنوبی کشور منتقل کنند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری مأموران پاسگاه سارمران شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهمان، هشت قطعه پرنده شامل دلیجه و قمری به همراه مقادیری ابزار صید پرندگان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و دو متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.