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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

دو قاچاقچی پرندگان کمیاب در اسفراین دستگیر شدند

دو قاچاقچی پرندگان کمیاب در اسفراین دستگیر شدند

اسفراین- فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری دو قاچاقچی، کشف هشت قطعه پرنده کمیاب و توقیف یک دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: قاچاقچیان غیربومی قصد داشتند پرندگان کمیاب را از یکی از روستاهای شهرستان اسفراین به مناطق جنوبی کشور منتقل کنند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری مأموران پاسگاه سارمران شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهمان، هشت قطعه پرنده شامل دلیجه و قمری به همراه مقادیری ابزار صید پرندگان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و دو متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6986380

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