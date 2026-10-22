به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه برای توسعه عدالت ترمیمی، گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، شعبه ویژه صلح و سازش در هفته‌های گذشته با تدبیر رئیس‌کل دادگستری لرستان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد راه‌اندازی شد.

سازش در ۲۸ پرونده با بهره‌گیری از مذاکره و میانجی‌گری

شعبه دوازدهم شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از اعضای مجرب، فعالیت خود را با هدف حل‌وفصل اختلافات و ایجاد توافق میان طرفین دعوا آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، این شعبه تخصصی با برگزاری جلسات متعدد و مستمر و بهره‌گیری از روش‌هایی همچون مذاکره، مشاوره حقوقی و میانجی‌گری، توانسته است ۲۸ فقره پرونده با موضوعات مختلف حقوقی و کیفری را به سازش قطعی برساند.

صلح و سازش؛ راهکاری برای کاهش تنش‌های اجتماعی

ترویج فرهنگ صلح و سازش و نهادینه‌سازی گذشت در جامعه از رویکردهای مورد تأکید دستگاه قضایی است؛ رویکردی که می‌تواند با حل مسالمت‌آمیز اختلافات، از طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری کرده و به کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کمک کند.

سازش در پرونده‌های حقوقی و کیفری واجد شرایط، علاوه بر کاهش تنش میان طرفین اختلاف، زمینه تعامل سازنده، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گسترش فرهنگ گذشت را فراهم می‌کند.

تأکید بر تداوم فعالیت‌های صلح‌محور

در این گزارش، از تلاش اعضای شعبه ویژه صلح و سازش برای حل‌وفصل اختلافات و جلب رضایت طرفین قدردانی شده و بر استمرار، تقویت و توسعه چنین اقدامات مردمی و مسالمت‌آمیزی تأکید شده است.

تداوم فعالیت این شعبه می‌تواند در کنار سایر ظرفیت‌های قانونی حل اختلاف، به تقویت فرهنگ گفت‌وگو، کاهش اختلافات و گسترش رویکردهای سازش‌محور در استان لرستان کمک کند.