به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال ۸ هزار و ۵۹۶ کیلوگرم پسماند ویژه حاصل از لجن تصفیه‌خانه در رباط‌کریم به مرکز مجاز امحاء توسط شرکت دارای مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

وی با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماند اظهار کرد: این محموله در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی و با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست، توسط شرکت مجاز به مرکز تعیین‌شده برای امحاء منتقل شده است.

عسگری با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی لجن حاصل از فرآیندهای تصفیه افزود: این نوع پسماند با توجه به ماهیت و ترکیبات احتمالی آن، باید بر اساس ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و مطابق با مقررات زیست‌محیطی نگهداری، حمل و دفع شود، زیرا مدیریت غیراصولی آن می‌تواند خاک، منابع آب و دیگر مؤلفه‌های محیط زیست را آلوده کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم انتقال پسماندهای ویژه از طریق شرکت‌های دارای مجوز به مراکز مجاز را از اقدامات ضروری در زنجیره مدیریت پسماند دانست و تصریح کرد: اجرای این فرآیند در کنترل مخاطرات زیست‌محیطی و جلوگیری از رهاسازی یا دفع غیرمجاز این مواد نقش دارد.

وی در پایان با تأکید بر نظارت این اداره بر مراحل مختلف مدیریت پسماند، از تولید و نگهداری تا حمل‌ونقل و دفع نهایی، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدکننده پسماند موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، برای مدیریت صحیح و تعیین تکلیف اصولی پسماندهای خود اقدام کنند.