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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

نصب نسل جدید کلرزن‌های خورشیدی در ۴ شهرستان استان یزد

نصب نسل جدید کلرزن‌های خورشیدی در ۴ شهرستان استان یزد

یزد- مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد از اجرای طرح نصب نسل جدید کلرزن‌های خورشیدی با هدف بهبود گندزدایی و استفاده از انرژی‌های پاک در چهار شهرستان استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب و فاضلاب استان یزد، مجتبی دهقان اظهار کرد: نصب نسل جدید کلرزن‌های خورشیدی بر اساس بخش‌نامه دفتر بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با هدف بهبود فرایند گندزدایی و استفاده از انرژی‌های پاک در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح تاکنون در شهرستان‌های اردکان، میبد، اشکذر و نیر اجرا شده و با کاهش مصرف انرژی، به ارتقای بهداشت و سلامت آب شرب کمک می‌کند.

دهقان بر تداوم نظارت بر کیفیت آب شرب و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین و انرژی‌های پاک تأکید کرد.

کد مطلب 6991668

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