به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب و فاضلاب استان یزد، مجتبی دهقان اظهار کرد: نصب نسل جدید کلرزن‌های خورشیدی بر اساس بخش‌نامه دفتر بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با هدف بهبود فرایند گندزدایی و استفاده از انرژی‌های پاک در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح تاکنون در شهرستان‌های اردکان، میبد، اشکذر و نیر اجرا شده و با کاهش مصرف انرژی، به ارتقای بهداشت و سلامت آب شرب کمک می‌کند.

دهقان بر تداوم نظارت بر کیفیت آب شرب و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین و انرژی‌های پاک تأکید کرد.