به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های اجرانشده بازآفرینی شهری و بازنگری در برنامه‌های فرهنگی، خواستار افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای رفع مشکلات زیرساختی و اجتماعی ملارد شد.

تقوی با اشاره به چالش‌های موجود در بافت‌های فرسوده ملارد، بر لزوم بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه‌ها و تسریع در انجام تعهدات دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در مهلت تعیین‌شده شد.

به گفته وی، دستگاه‌های مربوطه باید موانع موجود را به همراه دلایل و راهکارهای پیشنهادی اعلام کنند.

فرماندار ملارد همچنین پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط به مکاتبات شهرداری به‌عنوان دبیر ستاد بازآفرینی را ضروری دانست و بازنگری در طرح‌های احیای بافت فرسوده منطقه سرآسیاب را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از مشوق‌های مناسب برای جلب مشارکت مالکان و انبوه‌سازان، رفع موانع قانونی و اجرایی را از الزامات نوسازی بافت‌های فرسوده برشمرد و بر نقش این اقدامات در بهبود وضعیت معابر، توسعه فضاهای عمومی و کاهش پیامدهای اجتماعی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ناایمن تأکید کرد.

تقوی در حوزه فرهنگی نیز با اشاره به پیچیدگی مسائل اجتماعی و تغییر نیازهای جامعه، تحول در رویکردهای فرهنگی را ضروری دانست و تأکید کرد که روش‌های سنتی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای فرهنگی نسل جدید نیستند.

وی شناخت روحیات، دغدغه‌ها و ویژگی‌های نوجوانان و جوانان را از پیش‌شرط‌های تولید محتوای فرهنگی اثربخش عنوان کرد و تقویت سواد رسانه‌ای را برای افزایش توانایی افراد در تحلیل و ارزیابی اخبار و محتواهای منتشرشده ضروری دانست.

فرماندار ملارد همچنین بر تدوین برنامه‌های هدفمند، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، آموزش‌وپرورش و بسیج برای پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

به گفته تقوی، پیشبرد برنامه‌های بازآفرینی شهری و فرهنگی در ملارد نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، شناسایی موانع و تدوین راهکارهای عملیاتی است تا اقدامات انجام‌شده با نیازهای کالبدی و اجتماعی شهرستان تناسب بیشتری داشته باشد.