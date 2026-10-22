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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

بلاتکلیفی پروژه‌های بازآفرینی ملارد باید تعیین تکلیف شود

بلاتکلیفی پروژه‌های بازآفرینی ملارد باید تعیین تکلیف شود

ملارد- فرماندار ملارد با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های بازآفرینی شهری، خواستار رفع موانع نوسازی بافت‌های فرسوده و تحول در برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیازهای نسل جدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های اجرانشده بازآفرینی شهری و بازنگری در برنامه‌های فرهنگی، خواستار افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای رفع مشکلات زیرساختی و اجتماعی ملارد شد.

تقوی با اشاره به چالش‌های موجود در بافت‌های فرسوده ملارد، بر لزوم بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه‌ها و تسریع در انجام تعهدات دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در مهلت تعیین‌شده شد.

به گفته وی، دستگاه‌های مربوطه باید موانع موجود را به همراه دلایل و راهکارهای پیشنهادی اعلام کنند.

فرماندار ملارد همچنین پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط به مکاتبات شهرداری به‌عنوان دبیر ستاد بازآفرینی را ضروری دانست و بازنگری در طرح‌های احیای بافت فرسوده منطقه سرآسیاب را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از مشوق‌های مناسب برای جلب مشارکت مالکان و انبوه‌سازان، رفع موانع قانونی و اجرایی را از الزامات نوسازی بافت‌های فرسوده برشمرد و بر نقش این اقدامات در بهبود وضعیت معابر، توسعه فضاهای عمومی و کاهش پیامدهای اجتماعی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ناایمن تأکید کرد.

تقوی در حوزه فرهنگی نیز با اشاره به پیچیدگی مسائل اجتماعی و تغییر نیازهای جامعه، تحول در رویکردهای فرهنگی را ضروری دانست و تأکید کرد که روش‌های سنتی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای فرهنگی نسل جدید نیستند.

وی شناخت روحیات، دغدغه‌ها و ویژگی‌های نوجوانان و جوانان را از پیش‌شرط‌های تولید محتوای فرهنگی اثربخش عنوان کرد و تقویت سواد رسانه‌ای را برای افزایش توانایی افراد در تحلیل و ارزیابی اخبار و محتواهای منتشرشده ضروری دانست.

فرماندار ملارد همچنین بر تدوین برنامه‌های هدفمند، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، آموزش‌وپرورش و بسیج برای پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

به گفته تقوی، پیشبرد برنامه‌های بازآفرینی شهری و فرهنگی در ملارد نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، شناسایی موانع و تدوین راهکارهای عملیاتی است تا اقدامات انجام‌شده با نیازهای کالبدی و اجتماعی شهرستان تناسب بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 6986555

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