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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

تخریب ۳۶۳ ساخت‌وساز غیرمجاز در ۱۸ هکتار از اراضی ملارد

تخریب ۳۶۳ ساخت‌وساز غیرمجاز در ۱۸ هکتار از اراضی ملارد

ملارد- رئیس جهاد کشاورزی ملارد از تخریب ۳۶۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی دو روستای ملارد خبر داد و بر تداوم برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از تخریب ۳۶۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در بیش از ۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای حصارشالپوش و نصیرآباد خبر داد و هدف این اقدام را حفاظت از زمین‌های زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی عنوان کرد.

احمدی با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اظهار کرد: این عملیات با هدف جلوگیری از گسترش تخلفات، حفاظت از زمین‌های مستعد کشاورزی و صیانت از سرمایه‌های ملی انجام شده است.

رئیس جهاد کشاورزی ملارد با تأکید بر ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، از شهروندان خواست پیش از احداث هرگونه بنا یا تغییر کاربری زمین‌های زراعی و باغی، مجوزهای قانونی لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.

کد مطلب 6986599

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