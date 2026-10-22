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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

یکی از لیدرهای کودتای دی‌ در ازنا پس از ۹ ماه متواری بودن دستگیر شد

یکی از لیدرهای کودتای دی‌ در ازنا پس از ۹ ماه متواری بودن دستگیر شد

ازنا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا از دستگیری یکی از افراد مرتبط با کودتای دی‌ ۱۴۰۴ این شهرستان، پس از ۹ ماه متواری بودن، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای امنیتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کرم‌پور فیروزی اظهار داشت: یکی از لیدرها و گردانندگان اصلی کودتای دی‌ ۱۴۰۴ شهرستان ازنا که به مدت ۹ ماه متواری بود، با رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و با همکاری جامعه اطلاعاتی شهرستان شناسایی شد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی لازم، این فرد در جریان یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا با تأکید بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در راستای حفظ آرامش و امنیت عمومی تصریح کرد: رصد و پایش تحرکات افراد مخل امنیت توسط جامعه اطلاعاتی شهرستان ادامه دارد و با مخلان امنیت مماشاتی نخواهد شد.

کد مطلب 6986621

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