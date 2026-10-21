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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

۷ مصدوم در تصادف پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور همدان - رزن

۷ مصدوم در تصادف پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور همدان - رزن

همدان-برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور همدان - رزن ۷ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور همدان - رزن عصر چهارشنبه به وقوع پیوست و پس از اعلام گزارش آن به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ همدان بلافاصله ۲ تیم درمانی از پایگاه‌های «روعان» و «کوریجان» به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و تریاژ مصدومان خدمات درمانی و مراقبت‌های پیش بیمارستانی را به تمامی آسیب دیدگان ارائه کردند.

با تلاش تیم‌های امدادی و پس از تثبیت وضعیت بالینی هر ۷ مصدوم این حادثه برای ادامه روند درمان با آمبولانس به بیمارستان بعثت همدان منتقل شدند.

کد مطلب 6985721

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