تحقق مصوبه بومی گزینی ۷۰ درصدی در شبکه بهداشت و درمان شرق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری،عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، به مهم‌ترین دستاوردهای حوزه آموزش، بهداشت و درمان منطقه از جمله افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، راه‌اندازی بیمارستان‌های جدید، تجهیز ناوگان آمبولانس و رفع کمبود نیروی انسانی در ۵ شهرستان میناب، رودان، سیریک، بشاگرد و جاسک اشاره کرد.



صفری با اشاره به چالش‌های چند سال اخیر در زمینه ماندگاری نیروهای متخصص در شرق هرمزگان، از یک دستاورد بزرگ خبر داد و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما طی دو سال گذشته، بحث بومی‌گزینی دانشجویان بود.

وی بیان داشت: با پیگیری‌های مستمر و پیشنهادهای ارائه شده و حمایت‌های صورت‌گرفته، این مهم به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس‌جمهور رسید و از امسال اجرایی شد.



صفری گفت : بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان استان هرمزگان در رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی که بیشترین نیاز را به آن‌ها داشتیم، به صورت بومی اختصاص می‌یابد.



رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان عنوان کرد :دانشجویان پذیرش‌شده متعهد می‌شوند که پس از تحصیل، تا دو برابر مدت تحصیل خود در حوزه شرق هرمزگان خدمت کنند که این امر به صورت ریشه‌ای مشکل کمبود و ماندگاری کادر درمان را حل خواهد کرد.



صفری با اشاره به گسترش شبکه بهداشت و درمان در ۵ شهرستان منطقه، به آمار مراکز ارائه‌دهنده خدمت اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه شبکه بهداشت، حدود ۴۷۵ واحد بهداشتی درمانی شامل خانه‌های بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی (با ۳۰۰ خانه بهداشت) در این منطقه فعال هستند.



وی تصریح کرد : در بخش پروژه‌های بیمارستانی،بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب و بیمارستان دوم شهر رودان از مهم‌ترین پروژه‌های در حال تکمیل هستند که نیازمند تأمین نیروی انسانی متناسب‌سازی‌شده‌اند.



صفری بیان کرد: در بخش تجهیزات پزشکی با پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و حمایت استاندار، اقدامات ارزنده‌ای در تجهیز بیمارستان‌ها انجام شده است، که می توان به راه‌اندازی دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن در شهرستان‌های سیریک و بشاگرد، دستگاه‌های ماموگرافی در رودان و میناب، افزایش تخت‌های دیالیز و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی، سونوگرافی و کاردیوگرافی اشاره کرد.



رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات چشمگیر حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته حدود ۲۱ دستگاه آمبولانس جدید برای نوسازی ناوگان اورژانس جاده‌ای و شهری اضافه شد که به‌ویژه پس از حوادث اخیر بسیار کمک‌کننده بود.



صفری عنوان کرد: از این تعداد، ۸ دستگاه به اورژانس بیمارستانی و ۱۳ دستگاه به اورژانس پیش‌بیمارستانی تعلق گرفت و چندین پایگاه جدید اورژانس نیز به مجموعه اضافه شده است.



وی همچنین از جذب ۳ جراح پیمانی جدید و تلاش برای ارتقای ضریب فعالیت پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و شهری خبر داد.



رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با تأکید بر تربیت نیروی بومی از سنین پایه، به وضعیت مراکز آموزشی این مجموعه پرداخت و گفت:هنرستان بهیاری پسرانه میناب نخستین گروه فارغ‌التحصیلان این هنرستان امسال جشن فارغ‌التحصیلی خود را برگزار خواهند کرد.

صفری بیان کرد: هنرستان بهیاری دخترانه رودان با پیگیری‌های انجام‌شده، فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده است.



وی تصریح کرد: هنرستان بهیاری میناب حدود ۸۵ دانشجوی بهیاری در حال تحصیل هستند که تا ۶ ماه آینده فارغ‌التحصیل شده و به خانه‌های بهداشت اضافه خواهند شد.



صفری در پایان خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در بخش بانوان به بالای ۹۵ درصد رسیده و با ورود نیروهای جدید بهیاری، این رقم در سال آینده به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.