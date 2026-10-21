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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

تحقق مصوبه بومی گزینی ۷۰ درصدی در شبکه بهداشت و درمان شرق هرمزگان

تحقق مصوبه بومی گزینی ۷۰ درصدی در شبکه بهداشت و درمان شرق هرمزگان

میناب-رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان ازتحقق مصوبه «بومی‌گزینی تا۷۰درصد» برای ماندگاری نیروهای تخصصی در شهرستان‌های تابعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری،عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، به مهم‌ترین دستاوردهای حوزه آموزش، بهداشت و درمان منطقه از جمله افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، راه‌اندازی بیمارستان‌های جدید، تجهیز ناوگان آمبولانس و رفع کمبود نیروی انسانی در ۵ شهرستان میناب، رودان، سیریک، بشاگرد و جاسک اشاره کرد.

صفری با اشاره به چالش‌های چند سال اخیر در زمینه ماندگاری نیروهای متخصص در شرق هرمزگان، از یک دستاورد بزرگ خبر داد و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما طی دو سال گذشته، بحث بومی‌گزینی دانشجویان بود.

وی بیان داشت: با پیگیری‌های مستمر و پیشنهادهای ارائه شده و حمایت‌های صورت‌گرفته، این مهم به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس‌جمهور رسید و از امسال اجرایی شد.

صفری گفت : بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان استان هرمزگان در رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی که بیشترین نیاز را به آن‌ها داشتیم، به صورت بومی اختصاص می‌یابد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان عنوان کرد :دانشجویان پذیرش‌شده متعهد می‌شوند که پس از تحصیل، تا دو برابر مدت تحصیل خود در حوزه شرق هرمزگان خدمت کنند که این امر به صورت ریشه‌ای مشکل کمبود و ماندگاری کادر درمان را حل خواهد کرد.

صفری با اشاره به گسترش شبکه بهداشت و درمان در ۵ شهرستان منطقه، به آمار مراکز ارائه‌دهنده خدمت اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه شبکه بهداشت، حدود ۴۷۵ واحد بهداشتی درمانی شامل خانه‌های بهداشت، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی (با ۳۰۰ خانه بهداشت) در این منطقه فعال هستند.

وی تصریح کرد : در بخش پروژه‌های بیمارستانی،بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب و بیمارستان دوم شهر رودان از مهم‌ترین پروژه‌های در حال تکمیل هستند که نیازمند تأمین نیروی انسانی متناسب‌سازی‌شده‌اند.

صفری بیان کرد: در بخش تجهیزات پزشکی با پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و حمایت استاندار، اقدامات ارزنده‌ای در تجهیز بیمارستان‌ها انجام شده است، که می توان به راه‌اندازی دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن در شهرستان‌های سیریک و بشاگرد، دستگاه‌های ماموگرافی در رودان و میناب، افزایش تخت‌های دیالیز و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی، سونوگرافی و کاردیوگرافی اشاره کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات چشمگیر حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته حدود ۲۱ دستگاه آمبولانس جدید برای نوسازی ناوگان اورژانس جاده‌ای و شهری اضافه شد که به‌ویژه پس از حوادث اخیر بسیار کمک‌کننده بود.

صفری عنوان کرد: از این تعداد، ۸ دستگاه به اورژانس بیمارستانی و ۱۳ دستگاه به اورژانس پیش‌بیمارستانی تعلق گرفت و چندین پایگاه جدید اورژانس نیز به مجموعه اضافه شده است.

وی همچنین از جذب ۳ جراح پیمانی جدید و تلاش برای ارتقای ضریب فعالیت پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و شهری خبر داد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با تأکید بر تربیت نیروی بومی از سنین پایه، به وضعیت مراکز آموزشی این مجموعه پرداخت و گفت:هنرستان بهیاری پسرانه میناب نخستین گروه فارغ‌التحصیلان این هنرستان امسال جشن فارغ‌التحصیلی خود را برگزار خواهند کرد.

صفری بیان کرد: هنرستان بهیاری دخترانه رودان با پیگیری‌های انجام‌شده، فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: هنرستان بهیاری میناب حدود ۸۵ دانشجوی بهیاری در حال تحصیل هستند که تا ۶ ماه آینده فارغ‌التحصیل شده و به خانه‌های بهداشت اضافه خواهند شد.

صفری در پایان خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در بخش بانوان به بالای ۹۵ درصد رسیده و با ورود نیروهای جدید بهیاری، این رقم در سال آینده به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

کد مطلب 6985559

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