رونمایی از کتاب «مردان آسمانی» در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «مردان آسمانی» شامگاه پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان گرمسار، هنرمندان، علاقه‌مندان به کتاب و پیشکسوتان عرصه مجاهدت در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، از حسن معینیان، نویسنده کتاب «مردان آسمانی»، قدردانی شد.

علی همتی، فرماندار گرمسار، در این آیین با اشاره به اهمیت آثار فرهنگی در حوزه مقاومت و ایثار اظهار کرد: تولیدات فرهنگی در این حوزه همواره مورد توجه و علاقه مخاطبان کتاب‌دوست شهرستان گرمسار قرار دارد.

وی با قدردانی از نویسندگان بومی که در زمینه فرهنگ ایثار و مقاومت قلم می‌زنند، افزود: هر اندازه در حوزه فرهنگ ایثار و مقاومت تولیدات فرهنگی داشته باشیم، باز هم کافی نیست.

فرماندار گرمسار این آثار را گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی شهرستان دانست و تأکید کرد: جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه از موضوعاتی هستند که لازم است هنرمندان گرمساری بیش از گذشته به آن‌ها بپردازند.

حسن معینیان، نویسنده کتاب «مردان آسمانی» نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محتوای این اثر بیان کرد: این کتاب به جنگ ۱۲ روزه و مجاهدت‌ها و شهدای این جنگ می‌پردازد.

وی با بیان اینکه کتاب «مردان آسمانی» در ۱۲۴ صفحه تدوین شده است، گفت: سرهنگ محمدجعفر کشمیر و سرگرد حمیدرضا ذبیحی، از شهدای نیروی انتظامی کشور در جنگ ۱۲ روزه، محور اصلی این کتاب هستند.