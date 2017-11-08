۲ شکارچی غیرمجاز در دیباج دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، فرامرز اسفندیاری بیان کرد: مأموران یگان اداره محیط زیست دامغان حین حفاظت و پایش مناطق دیباج به یک دستگاه موتورسیکلت با دو نفر سرنشین برخورد که با مشاهده محیط بانان قصد فرار داشتند که با اقدام به موقع محیط بانان موتورسیکلت مذکور متوقف و دو نفر سرنشینان دستگیر شدند.

وی افزود: از این افراد یک قبضه سلاح گلنگدنی تکلول، سه تیر فشنگ ساچمه زنی، یک عدد افشانه اشک آور، یک دستگاه دوربین چشمی، دو عدد چاقو و دو عدد کوله پشتی و دیگر ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت از محیط زیست دامغان، گفت: متخلفان به جرم تمرد و تهدید و فحاشی نسبت به مأمورین دولتی حین انجام وظیفه به مراجع قضایی شهرستان برای سیر مراحل قانونی معرفی شدند.

اسنفدیاری بیان کرد: مناطق شکارگاهی دیباج شامل کلاریز، سربند، امیران دشت، لارکوه، زندان پلاش، نصر، گونه های مهم جانوری این منطقه کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوه ای، کبک و کبک دری، پلنگ وگونه های مهم گیاهی منطقه نیز زرشک، ارس، گون، درمنه است.