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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

رئیس حفاظت محیط زیست دامغان:

۲ شکارچی غیرمجاز در دیباج دستگیر شدند

۲ شکارچی غیرمجاز در دیباج دستگیر شدند

دامغان-رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دامغان گفت: در پی کنترل و پایش یگان حفاظت محیط زیست مستقر در سرمحیط بانی دیباج دو نفر شکارچی غیرمجاز در امیران دشت این منطقه دستگیر شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، فرامرز اسفندیاری بیان کرد:  مأموران یگان اداره محیط زیست دامغان حین حفاظت و پایش مناطق دیباج به یک دستگاه موتورسیکلت با دو نفر سرنشین برخورد که با مشاهده محیط بانان قصد فرار داشتند که با اقدام به موقع محیط بانان موتورسیکلت  مذکور متوقف و دو نفر سرنشینان دستگیر شدند.

وی افزود: از  این افراد یک قبضه سلاح گلنگدنی تکلول، سه تیر فشنگ ساچمه زنی، یک عدد افشانه اشک آور، یک دستگاه دوربین چشمی، دو عدد چاقو و دو عدد کوله پشتی و دیگر ادوات مربوطه کشف و ضبط  شد.

رئیس حفاظت از محیط زیست دامغان، گفت: متخلفان به جرم تمرد و تهدید و فحاشی نسبت به مأمورین دولتی حین انجام وظیفه به مراجع قضایی شهرستان برای سیر مراحل قانونی معرفی شدند.

اسنفدیاری بیان کرد: مناطق شکارگاهی دیباج شامل کلاریز، سربند، امیران دشت، لارکوه، زندان پلاش، نصر، گونه های مهم جانوری این  منطقه کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوه ای، کبک و کبک دری، پلنگ وگونه های مهم گیاهی منطقه نیز زرشک، ارس، گون، درمنه است.

کد مطلب 4138666

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