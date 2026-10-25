مهدی رضا زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مجروحیت یکی از محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده لشگردر ملایر بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای در جریان برخورد با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و با بیان اینکه شناسایی عاملان این حادثه و برخورد قانونی با آنها در حال پیگیری است، اظهار کرد: امروز با حضور در بیمارستان ملایر پیگیری روند درمان «یزدان علی‌نیایی» محیط‌بان مجروح منطقه حفاظت‌شده لشگردر انجام شد.

وی ادامه داد: این محیط‌بان حین انجام ماموریت در منطقه کله‌بید و در جریان برخورد با شکارچیان غیرمجاز بر اثر اصابت مستقیم گلوله ساچمه‌ای از ناحیه پای راست مجروح شد و محیط‌بان پس از وقوع حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام حسین(ع) ملایر منتقل شد و خوشبختانه وضعیت عمومی وی رضایت‌بخش است و روند درمان او با جدیت پیگیری می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملایر با تاکید بر حمایت از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست که در مسیر صیانت از طبیعت و مقابله با تخلفات محیط زیستی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: اقدامات لازم برای شناسایی عاملان این حادثه و برخورد قانونی با آنها با همکاری مراجع ذی‌ربط در دست پیگیری است.