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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

مجروحیت محیط‌بان منطقه «لشگردر» ملایر درگیری با شکارچیان غیرمجاز

مجروحیت محیط‌بان منطقه «لشگردر» ملایر درگیری با شکارچیان غیرمجاز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملایر از مجروحیت یکی از محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده لشگردر ملایر بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای در جریان برخورد با شکارچیان غیرمجاز خبر داد.

مهدی رضا زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از مجروحیت یکی از محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده لشگردر ملایر بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای در جریان برخورد با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و با بیان اینکه شناسایی عاملان این حادثه و برخورد قانونی با آنها در حال پیگیری است، اظهار کرد: امروز با حضور در بیمارستان ملایر پیگیری روند درمان «یزدان علی‌نیایی» محیط‌بان مجروح منطقه حفاظت‌شده لشگردر انجام شد.

وی ادامه داد: این محیط‌بان حین انجام ماموریت در منطقه کله‌بید و در جریان برخورد با شکارچیان غیرمجاز بر اثر اصابت مستقیم گلوله ساچمه‌ای از ناحیه پای راست مجروح شد و محیط‌بان پس از وقوع حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام حسین(ع) ملایر منتقل شد و خوشبختانه وضعیت عمومی وی رضایت‌بخش است و روند درمان او با جدیت پیگیری می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملایر با تاکید بر حمایت از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست که در مسیر صیانت از طبیعت و مقابله با تخلفات محیط زیستی فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: اقدامات لازم برای شناسایی عاملان این حادثه و برخورد قانونی با آنها با همکاری مراجع ذی‌ربط در دست پیگیری است.

کد مطلب 6989598

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