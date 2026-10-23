تیم ملی فوتبال نابینایان صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی فوتبال نابینایان در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی، تیم ملی ایران برابر تایلند 2 بر یک پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.
2 گل ایران در این دیدار توسط امیرحسین رجبپور و مرتضی کریمی به ثمر رسید.
تیم ملی فوتبال نابینایان با پیروزی در دیدار رده بندی بازی های پارااسیایی صاحب مدال برنز این دوره بازی ها شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی فوتبال نابینایان در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی، تیم ملی ایران برابر تایلند 2 بر یک پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.
2 گل ایران در این دیدار توسط امیرحسین رجبپور و مرتضی کریمی به ثمر رسید.
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