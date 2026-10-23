تیم ملی فوتبال نابینایان صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی فوتبال نابینایان در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی، تیم ملی ایران برابر تایلند 2 بر یک پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

2 گل ایران در این دیدار توسط امیرحسین رجب‌پور و مرتضی کریمی به ثمر رسید.