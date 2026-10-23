به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی،حجت جباری در این زمینه اظهار کرد: تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه از مسیرهای مختلفی از جمله آورد طبیعی رودخانه‌ها، رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز، انتقال آب از سد کانی‌سیب در حوضه آبریز رودخانه زاب و انتقال پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای ارومیه و تبریز دنبال می‌شود.

وی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان در چارچوب وظایف حاکمیتی خود، مطالبه‌گری و پیگیری تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه را از شرکت آب منطقه‌ای استان در دستور کار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز این موضوع را در سطح ملی پیگیری می‌کند.

جباری با تأکید بر ضرورت اطمینان از انتقال آب به دریاچه تصریح کرد: پایش مستمر مسیرهای انتقال آب و سردهنه‌های کشاورزی، به‌ویژه در فصول غیرکشاورزی، و بازدیدهای کارشناسی برای جلوگیری از انحراف آب و برداشت‌های خارج از برنامه، از جمله اقدامات مورد پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌های سال آبی جدید گفت: پیگیری تأمین حداکثری حق‌آبه دریاچه و تالاب‌های اقماری، نظارت بر بازگشایی مسیرهای منتهی به دریاچه که توسط وزارت نیرو در دست اقدام است و لایروبی مسیرهای منتهی به تالاب‌های اقماری، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بهبود شرایط آبی این زیست‌بوم‌هاست.

وی ادامه داد: توسعه کشاورزی پایدار و معیشت‌های سازگار با منابع تالابی نیز با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش ذخیره آب در حوضه آبریز، به‌صورت پایلوت در ۱۱ روستا و با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان در حال پیگیری است.

جباری خاطرنشان کرد: حفاظت از دریاچه ارومیه تنها به مدیریت منابع آب محدود نمی‌شود و صیانت از جزایر، تالاب‌های اقماری و تنوع زیستی آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. حفاظت از جمعیت گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، نگهداری ۲۲ رأس گوزن زرد در مرکز تکثیر مجتمع تحقیقاتی رشکان با هدف انتقال و رهاسازی جمعیت مازاد در زیستگاه‌های طبیعی در زمان مناسب، و پایش سالانه پستانداران، منابع آب شرب حیات‌وحش و وضعیت بیماری‌ها از جمله اقدامات حفاظتی در این حوزه است.

وی افزود: سرشماری، حلقه‌گذاری و پایش وضعیت پرندگان مهاجر در دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن نیز از جمله اقدامات مهم برای حفاظت از تنوع زیستی منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تأکید کرد: استمرار برنامه‌های حفاظتی و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، در کنار همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت پایدار منابع آب، برای حفظ پایداری اکوسیستم دریاچه ارومیه و زیستگاه‌های وابسته به آن ضروری است.