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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

جباری: سالانه ۳.۴ میلیارد مترمکعب حق‌آبه دریاچه ارومیه تعیین شد

جباری: سالانه ۳.۴ میلیارد مترمکعب حق‌آبه دریاچه ارومیه تعیین شد

ارومیه - مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، حق‌آبه زیست‌ محیطی دریاچه ارومیه سالانه ۳.۴ میلیارد مترمکعب تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی،حجت جباری در این زمینه اظهار کرد: تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه از مسیرهای مختلفی از جمله آورد طبیعی رودخانه‌ها، رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز، انتقال آب از سد کانی‌سیب در حوضه آبریز رودخانه زاب و انتقال پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای ارومیه و تبریز دنبال می‌شود.

وی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان در چارچوب وظایف حاکمیتی خود، مطالبه‌گری و پیگیری تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه را از شرکت آب منطقه‌ای استان در دستور کار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز این موضوع را در سطح ملی پیگیری می‌کند.

جباری با تأکید بر ضرورت اطمینان از انتقال آب به دریاچه تصریح کرد: پایش مستمر مسیرهای انتقال آب و سردهنه‌های کشاورزی، به‌ویژه در فصول غیرکشاورزی، و بازدیدهای کارشناسی برای جلوگیری از انحراف آب و برداشت‌های خارج از برنامه، از جمله اقدامات مورد پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌های سال آبی جدید گفت: پیگیری تأمین حداکثری حق‌آبه دریاچه و تالاب‌های اقماری، نظارت بر بازگشایی مسیرهای منتهی به دریاچه که توسط وزارت نیرو در دست اقدام است و لایروبی مسیرهای منتهی به تالاب‌های اقماری، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بهبود شرایط آبی این زیست‌بوم‌هاست.

وی ادامه داد: توسعه کشاورزی پایدار و معیشت‌های سازگار با منابع تالابی نیز با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش ذخیره آب در حوضه آبریز، به‌صورت پایلوت در ۱۱ روستا و با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و سازمان جهاد کشاورزی استان در حال پیگیری است.

جباری خاطرنشان کرد: حفاظت از دریاچه ارومیه تنها به مدیریت منابع آب محدود نمی‌شود و صیانت از جزایر، تالاب‌های اقماری و تنوع زیستی آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. حفاظت از جمعیت گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک، نگهداری ۲۲ رأس گوزن زرد در مرکز تکثیر مجتمع تحقیقاتی رشکان با هدف انتقال و رهاسازی جمعیت مازاد در زیستگاه‌های طبیعی در زمان مناسب، و پایش سالانه پستانداران، منابع آب شرب حیات‌وحش و وضعیت بیماری‌ها از جمله اقدامات حفاظتی در این حوزه است.

وی افزود: سرشماری، حلقه‌گذاری و پایش وضعیت پرندگان مهاجر در دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن نیز از جمله اقدامات مهم برای حفاظت از تنوع زیستی منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تأکید کرد: استمرار برنامه‌های حفاظتی و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، در کنار همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت پایدار منابع آب، برای حفظ پایداری اکوسیستم دریاچه ارومیه و زیستگاه‌های وابسته به آن ضروری است.

کد مطلب 6986972

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