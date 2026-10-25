رستگاری: تراز دریاچه ارومیه ۱.۱۴ سانتیمتر افزایش یافت

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهبود وضعیت دریاچه گفت: بر اساس آخرین پایش دریاچه ارومیه در ۳۰ مهرماه، تراز، وسعت و حجم آبی دریاچه نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: براساس آخرین پایش، تراز دریاچه به ۱۲۷۰.۵۹ متر رسیده است؛ در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۶۹.۴۵متر بود که نشان‌دهنده افزایش یک متر و ۱۴ سانتی‌متری تراز دریاچه است.

رستگاری با اشاره به افزایش وسعت دریاچه افزود: وسعت فعلی دریاچه ارومیه به یک‌هزار و ۹۷۱ کیلومتر مربع رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۶۰ کیلومتر مربع بود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه کرد: بر این اساس، وسعت دریاچه طی یک سال یک‌هزار و ۵۱۱ کیلومتر مربع افزایش یافته است.

رستگارب با بیان اینکه حجم آب دریاچه نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است، گفت: حجم فعلی آب دریاچه ارومیه ۲.۵۵ میلیارد مترمکعب است؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۰.۲۵ میلیارد مترمکعب بود.

وی با اشاره به روند بهبود وضعیت دریاچه تصریح کرد: با وجود افزایش تراز، وسعت و حجم آب، دریاچه ارومیه همچنان با شرایط اکولوژیک مطلوب فاصله دارد و حجم آب مورد نیاز برای دستیابی به تراز اکولوژیک، ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب است. بنابراین، تداوم اقدامات احیایی و مدیریت صحیح منابع آب برای تثبیت و تقویت وضعیت کنونی دریاچه ضرورت دارد.

رستگاری در ادامه با اشاره به شرایط فعلی دریاچه خاطرنشان کرد: روند تبخیر متوقف شده و وضعیت دریاچه رو به بهبود است، بارش‌های اخیر، رهاسازی آب به سمت دریاچه در چارچوب اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه و اجرای پویش «رود روان» از جمله عوامل مؤثر در بهبود شرایط آبی این پهنه به شمار می‌روند.

وی درباره اولویت ‌بندی تخصیص منابع آبی نیز گفت: تأمین آب شرب در اولویت برنامه‌ریزی منابع آب قرار دارد و پس از تأمین و ذخیره‌سازی آب مورد نیاز این بخش، حقابه دریاچه ارومیه تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ملزم به رعایت تامین حقابه دریاچه هستیم، ادامه داد: در برخی مواقع، متناسب با شرایط موجود، حجم آب رهاشده به سمت دریاچه می‌تواند از میزان تعیین‌شده نیز بیشتر باشد.

رستگاری در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره پدیده ال‌نینو اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، انتظار می‌رود بارش‌ها در بخشی از سال آبی جاری و تا ابتدای زمستان ادامه داشته باشند. با این حال، مدیریت منابع آب باید متناسب با میزان بارش‌های تحقق‌یافته، وضعیت ذخایر آبی و نیازهای بخش‌های مختلف انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همچنین درباره سیلاب اخیر در سلماس گفت: بارش‌هایی که به وقوع سیلاب در این منطقه منجر شدند، لزوماً نشان‌دهنده گستردگی بارش‌ها در سطح وسیع جغرافیایی نیستند؛ چراکه این بارندگی‌ به‌صورت نقطه‌ای و با شدت زیاد رخ داد و در مدت کوتاهی رواناب قابل‌توجهی ایجاد کرد.

رستگاری تاکید کرد: برای کاهش خسارت‌های ناشی از این پدیده‌ها، لایروبی، ساماندهی مسیرهای عبور آب و اجرای اقدامات فنی و مهندسی برای هدایت رواناب‌ها ضرورت دارد،مدیریت صحیح رواناب‌های ناشی از بارش‌های شدید می‌تواند از بروز خسارت به مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و زیرساخت‌ها جلوگیری کند.