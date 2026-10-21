خرید ۴۱۷ هزار تن چغندرقند در آذربایجان‌ غربی؛ ۹۰درصد مطالبات پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته پیگیری مسائل چغندر قند استان از خرید بیش از ۴۱۷ هزار تن چغندرقند از کشاورزان استان خبر داد و گفت: با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، ضمن صرفه‌جویی ۴۰ درصدی در مصرف آب، ۹۰ درصد مطالبات بهره‌برداران واریز شده است.

وی اشاره به پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن از این محصول در سال جاری اظهار داشت: تا ۲۵ مهرماه، بالغ بر ۴۱۷ هزار و ۵۸۴ تن چغندرقند با میانگین عیار ۱۵.۶۱ درصد و ارزش ۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان خریداری شده که تاکنون ۹۰ درصد بهای آن به حساب کشاورزان واریز شده است.



اصغری با اشاره به نرخ خرید تضمینی ۹۳ هزار و ۶۰۰ ریالی (برای عیار پایه ۱۶ درصد) در سال زراعی جاری و تخصیص مزایایی نظیر تفاله خشک و قند، افزود: ۶ کارخانه قند استان در ارومیه، نقده، خوی، میاندوآب، پیرانشهر و مهاباد با ظرفیت فرآوری روزانه ۲۱ هزار تن فعال هستند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون مزارع چغندرقند به ۹۵ درصد رسیده است، تصریح کرد: بیش از ۵۲ درصد از اراضی زیر کشت این محصول مجهز به سیستم‌های آبیاری بارانی و تیپ هستند که طبق برنامه ریزی های انجام شده در بازه زمانی ۵ ساله، مقرر شده سالانه ۲۰ درصد از مزارع طرف قرارداد کارخانجات قند به سیستم نوار تیپ مجهز شود.



وی تاکید کرد: تغییر آرایش کشت از سنتی به متراکم در بیش از ۲۳۰۰ هکتار، کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب را به همراه داشته است.



اصغری، محدودیت منابع آبی حوضه دریاچه ارومیه، چالش‌های توزیع آب در اراضی پایین‌دست سد ارس و افزایش قیمت نهاده‌ها و ماشین‌آلات را از مهم‌ترین مشکلات این بخش برشمرد و توسعه تسهیلات آبیاری تیپ و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون را به عنوان راهکارهای اصلی توسعه پایدار این محصول راهبردی مطرح کرد.