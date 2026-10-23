  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

تردد شناورهای متخلف به کلی متوقف شد

تردد شناورهای متخلف به کلی متوقف شد

یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه اعلام کرد به دنبال انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری که در خدمت شناورهای متخلف بودند، تردد شناورهای متخلف به‌کلی متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه اعلام کرد به دنبال انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری که در خدمت شناورهای متخلف بودند و اصابت سه فروند نفت‌کش در روز گذشته و انهدام یک نفت‌کش متخلف دیگر در شب گذشته، تردد شناورهای متخلف به‌کلی متوقف شده است.

این مقام آگاه اظهار داشته است، چنانچه قاچاق نفت از سر گرفته شود، برخورد با کشتی‌های متخلف و سامانه‌های فنی کمک‌کننده بسیار کوبنده‌تر خواهد بود.

این مقام آگاه هشدار داد مداخله‌ هوایی مجدد ارتش آمریکا در حمایت از قاچاق نفت، پاسخ مستقیم و قاطع‌تری خواهد داشت و عواقب آن بر عهده‌ ارتش متجاوز آمریکا خواهد بود.

کد مطلب 6987007
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها