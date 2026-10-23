تردد شناورهای متخلف به کلی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه نزدیک به نیروی دریایی سپاه اعلام کرد به دنبال انهدام سامانه‌های کمک‌ناوبری که در خدمت شناورهای متخلف بودند و اصابت سه فروند نفت‌کش در روز گذشته و انهدام یک نفت‌کش متخلف دیگر در شب گذشته، تردد شناورهای متخلف به‌کلی متوقف شده است.

این مقام آگاه اظهار داشته است، چنانچه قاچاق نفت از سر گرفته شود، برخورد با کشتی‌های متخلف و سامانه‌های فنی کمک‌کننده بسیار کوبنده‌تر خواهد بود.

این مقام آگاه هشدار داد مداخله‌ هوایی مجدد ارتش آمریکا در حمایت از قاچاق نفت، پاسخ مستقیم و قاطع‌تری خواهد داشت و عواقب آن بر عهده‌ ارتش متجاوز آمریکا خواهد بود.