یگان خودرویی جدید حفاظت محیط زیست لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر و بازدید میدانی همت‌علی شاه‌نظری، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان، یگان خودرویی جدید این اداره‌کل رونمایی شد؛ اقدامی که در راستای نوسازی ناوگان خودرویی، تقویت زیرساخت‌های پشتیبانی و ارتقای امکانات مورد نیاز نیروهای اجرایی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان انجام گرفت.

نوسازی ناوگان خودرویی؛ ضرورتی برای مأموریت‌های حفاظتی

ناوگان خودرویی اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی از جمله فرسودگی بخش قابل‌توجهی از خودروها و کمبود وسایل نقلیه متناسب با نیازهای عملیاتی مواجه بوده است؛ موضوعی که فعالیت میدانی برخی واحدها و ادارات تابعه را با محدودیت روبه‌رو می‌کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان، این کمبودها در انجام به‌موقع مأموریت‌های میدانی، گشت‌زنی و کنترل مناطق، پایش زیستگاه‌ها و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی تأثیرگذار بوده و تأمین خودروهای مناسب را به یکی از نیازهای پشتیبانی این مجموعه تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، تقویت و نوسازی ناوگان خودرویی می‌تواند به کاهش محدودیت‌های عملیاتی، تسهیل رفت‌وآمد نیروهای اجرایی و محیط‌بانان و افزایش سرعت پاسخ‌گویی به مأموریت‌های محوله کمک کند.

پشتیبانی از محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت

اهمیت تأمین خودرو و تجهیزات مناسب برای نیروهای حفاظت محیط زیست در استانی مانند لرستان، با توجه به گستردگی عرصه‌های تحت مدیریت، تنوع زیستی ارزشمند و شرایط جغرافیایی و توپوگرافی متنوع، دوچندان است.

محیط‌بانان و نیروهای اجرایی برای پایش مستمر زیستگاه‌ها، کنترل مناطق حفاظت‌شده و رسیدگی به تخلفات احتمالی، به امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط مأموریت نیاز دارند. از این رو، برخورداری از ناوگان خودرویی مناسب می‌تواند در تسهیل دسترسی به مناطق مختلف و پشتیبانی بهتر از فعالیت‌های میدانی مؤثر باشد.

گامی برای ارتقای توان عملیاتی حفاظت محیط زیست لرستان

رونمایی از یگان خودرویی جدید اداره‌کل حفاظت محیط زیست لرستان در جریان سفر معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه اقدامات انجام‌شده برای ارتقای امکانات و تجهیزات این مجموعه صورت گرفت.

تقویت ناوگان خودرویی، علاوه بر بهبود ظرفیت پشتیبانی از مأموریت‌های اجرایی، می‌تواند زمینه افزایش پوشش حفاظتی مناطق و ارتقای کیفیت فعالیت‌های میدانی را فراهم کند؛ موضوعی که در حفاظت از زیستگاه‌ها و صیانت از حیات‌وحش و سرمایه‌های طبیعی استان اهمیت دارد.

این اقدام با هدف تقویت امکانات پشتیبانی و افزایش آمادگی نیروهای اجرایی حفاظت محیط زیست لرستان برای انجام مأموریت‌های محوله انجام شده است.