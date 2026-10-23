پیام بقایی به مناسبت «روز ملی نثر فارسی» و بزرگداشت بیهقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی به مناسبت بزرگداشت مورخ ایرانی ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی، نوشت: «امروز روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی است؛ و چه بهتر که در روزگار تنش و تهدید، دشمنان ما به یاد آورند آنچه را تاریخ بیهقی هزارسال پیش‌ گفته است:

«...زان قلعتشان خنده آمده‌ بود، او کار را با علامتی‌ و سواری۳۰۰ به در قلعت فرستادند و پنداشتند که چون اوکار آنجا رسید، در وقت، قلعت به‌ جنگ یا به‌ صلح به‌دست ایشان آید تا علامت مردی را بر بام قلعت بزنند؛ و الظّنّ یخطئ و یصیب‌! و آگاه نبودند که آنجا شیرانند... پنداشتند که به‌ پالوده‌ خوردن آمده‌اند و کاری سهل است!»

بیهقی، تاریخ‌نگار خردمند ایرانی، هزارسال پیش هشدار داده بود که میان پندارِ پیروزی و واقعیت میدان، فاصله بسیار است. شروع تجاوز با توهم پیروزی آسان، مساوی پیروزی نیست؛ و گمان خطا درباره «قلعه‌ای که در آن شیرانند» و ساده‌پنداری جنگیدن با «چنین شیرانی» یقینا پایانی جز شرم شکست برای متجاوزان نخواهد داشت.»