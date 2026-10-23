  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

پیام بقایی به مناسبت «روز ملی نثر فارسی» و بزرگداشت بیهقی

پیام بقایی به مناسبت «روز ملی نثر فارسی» و بزرگداشت بیهقی

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: بیهقی هزار سال پیش هشدار داده بود که میان پندار پیروزی و واقعیت میدان، فاصله بسیار است. شروع تجاوز با توهم پیروزی آسان، مساوی پیروزی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی به مناسبت بزرگداشت مورخ ایرانی ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی، نوشت: «امروز روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و روز ملی نثر فارسی است؛ و چه بهتر که در روزگار تنش و تهدید، دشمنان ما به یاد آورند آنچه را تاریخ بیهقی هزارسال پیش‌ گفته است:

«...زان قلعتشان خنده آمده‌ بود، او کار را با علامتی‌ و سواری۳۰۰ به در قلعت فرستادند و پنداشتند که چون اوکار آنجا رسید، در وقت، قلعت به‌ جنگ یا به‌ صلح به‌دست ایشان آید تا علامت مردی را بر بام قلعت بزنند؛ و الظّنّ یخطئ و یصیب‌! و آگاه نبودند که آنجا شیرانند... پنداشتند که به‌ پالوده‌ خوردن آمده‌اند و کاری سهل است!»

بیهقی، تاریخ‌نگار خردمند ایرانی، هزارسال پیش هشدار داده بود که میان پندارِ پیروزی و واقعیت میدان، فاصله بسیار است. شروع تجاوز با توهم پیروزی آسان، مساوی پیروزی نیست؛ و گمان خطا درباره «قلعه‌ای که در آن شیرانند» و ساده‌پنداری جنگیدن با «چنین شیرانی» یقینا پایانی جز شرم شکست برای متجاوزان نخواهد داشت.»

کد مطلب 6987111
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها