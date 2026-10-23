فتاحیان: مشارکت مردم از ارکان اصلی مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه علمی مدیریت بحران بعد از ظهر جمعه با همکاری مؤسسه «شریان زندگی»، اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اداره کل ورزش و جوانان استان و پارک علم و فناوری دانشگاه رازی، با حضور جمعی از دانشجویان در دانشگاه رازی برگزار شد.

در این کارگاه، مباحثی از جمله آمادگی پیش از بحران، شیوه تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری، کمک‌های اولیه، کنترل خونریزی و احیای قلبی ـ ریوی با رویکردی علمی و عملی آموزش داده شد. دکتر وحید قنبری، دکتر امیر جلالی و فرهاد عزیزیان از مدرسان این برنامه بودند.

مهدی فتاحیان، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، در این نشست ضمن قدردانی از مؤسسه شریان زندگی و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده، زمان، پیشگیری و آمادگی را از مؤلفه‌های اساسی مدیریت بحران برشمرد.

وی با بیان اینکه مقابله با بحران به عملکرد یک دستگاه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مدیریت مؤثر حوادث مستلزم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول است و هر مجموعه باید با شناخت وظایف قانونی خود، آمادگی لازم را برای پیشگیری از حوادث، کاهش خطرات و واکنش مناسب در شرایط اضطراری داشته باشد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت بحران کشور تصریح کرد: ماده ۲، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را مشخص می‌کند و مسئولیت اجرای آن در چارچوب وظایف تعیین‌شده بر عهده دستگاه‌های مربوط است. همچنین بر اساس ماده ۳، مدیریت بحران فرایندی مستمر و چرخه‌ای شامل پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ مؤثر و بازتوانی و بازسازی پس از حوادث و سوانح است.

فتاحیان افزود: اجرای صحیح این چرخه نیازمند انجام دقیق مسئولیت‌های تخصصی و همکاری میان دستگاه‌هاست؛ زیرا اقدامات جداگانه و ناهماهنگ نمی‌تواند به مدیریت مطلوب بحران منجر شود و مشارکت همه بخش‌های مسئول در این زمینه ضرورت دارد.

وی مردمی‌سازی مدیریت بحران را یکی از اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: آگاهی و حضور سازمان‌یافته مردم در کنار دستگاه‌های مسئول می‌تواند به کنترل بهتر شرایط، کاهش خسارات و افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند؛ ازاین‌رو، مشارکت شهروندان باید در برنامه‌های پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران جایگاه محوری داشته باشد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه آموزش‌های مستمر و کاربردی را لازمه مشارکت مؤثر مردم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: شهروندان باید با اقدامات ضروری پیش از وقوع حادثه، راه‌های محافظت از خود و دیگران هنگام بحران و شیوه همکاری ایمن با نیروهای امدادی آشنا باشند.

فتاحیان با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی در استان ادامه داد: یکی از برنامه‌های مدیریت بحران استانداری، فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان در شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده به آموزش‌های مرتبط است. ارتقای آگاهی عمومی، تقویت مهارت‌های امدادی و افزایش آمادگی مردم می‌تواند در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث و بلایا مؤثر باشد.

وی در پایان، استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردمی را ضروری دانست و برگزاری کارگاه‌های آموزشی را گامی در جهت ترویج فرهنگ پیشگیری، توسعه مهارت‌های کاربردی و افزایش آمادگی جامعه در برابر بحران‌ها ارزیابی کرد.