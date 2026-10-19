به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه نشست بررسی روند بازسازی منازل آسیب‌دیده در دو جنگ اخیر با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نماینده مالکان در کرمانشاه برگزار شد و آخرین اقدامات، مشکلات شهروندان و راهکارهای تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.

فتاحیان، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، در این نشست اظهار کرد: تسریع در ارائه خدمات، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع موانع پیش‌روی خانواده‌های آسیب‌دیده از اولویت‌های اصلی است و اجرای مصوبات مربوط به بازسازی باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: با توجه به شرایط خانواده‌های آسیب‌دیده، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند هماهنگی لازم را برای تسهیل فرایند بازسازی و کاهش مراجعات اداری شهروندان انجام دهند تا روند رسیدگی به درخواست‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: عملکرد این مجموعه در حوزه وظایف محوله قابل قبول بوده و پیگیری برای تأمین اعتبارات موردنیاز و رفع موانع مالی با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد.

فتاحیان درباره وضعیت پرونده‌های ساختمانی نیز گفت: از مجموع ۵۶ پلاک تخریبی در گروه‌های یک تا سه، پرونده ۲۳ پلاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع شده و تاکنون یک پروانه ساختمانی صادر شده است.

وی با قدردانی از همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارائه خدمات فنی به آسیب‌دیدگان تصریح کرد: بخش عمده خدمات مهندسی این واحدها با رویکرد حمایتی و تقریباً به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین مقرر شده است روند بررسی پرونده‌ها و صدور پروانه‌ها سرعت بگیرد و تعداد پروانه‌های صادرشده تا نشست هفته آینده به ۲۰ فقره برسد.

وی ادامه داد: در این نشست، نحوه ارائه خدمات شرکت توزیع نیروی برق و شهرداری نیز بررسی شد و بر اجرای کامل مصوبات ستاد ملی بازسازی، به‌ویژه در زمینه اشتراک‌ها، هزینه خدمات و امتیازات تشویقی ساخت‌وساز تأکید شد.

به گفته فتاحیان، خدمات بازسازی باید مطابق مصوبات ابلاغی و ضوابط قانونی ارائه شود و امتیازات پیش‌بینی‌شده به‌درستی در اختیار مشمولان قرار گیرد. درخواست‌های مربوط به ساخت‌وساز فراتر از امتیازات مصوب نیز بر اساس مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به حضور نماینده مالکان در این نشست خاطرنشان کرد: طرح مستقیم مسائل و دغدغه‌های شهروندان به تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی آسیب‌دیدگان کمک می‌کند و زمینه رفع موانع دریافت خدمات را فراهم می‌سازد.

فتاحیان در پایان تأکید کرد: این نشست‌ها به‌منظور پیگیری مستمر مصوبات و بررسی میزان اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول، به‌صورت هفتگی برگزار خواهد شد تا با تقویت هماهنگی‌ها و تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی، زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر خانواده‌های آسیب‌دیده به شرایط عادی زندگی فراهم شود.