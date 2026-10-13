شناسایی مناطق پر خطر گیلان برای مقابله با سیل؛ ۸۰۰ داوطلب آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گیلان در استانداری با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی برای مواجهه با حوادث طبیعی اظهار کرد: آموزش و تجهیز نیروهای امدادی و داوطلبان، دو محور اساسی در مدیریت بحران و کاهش خسارات ناشی از حوادث است.

وی از آموزش و تجهیز ۸۰۰ نفر از داوطلبان خبر داد و افزود: پیشگیری، پیش‌بینی و آمادگی برای مقابله با حوادثی همچون سیلاب و کاهش تلفات ناشی از این حوادث، از مأموریت‌های مهم جمعیت هلال‌احمر به شمار می‌رود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به اهمیت افزایش آمادگی عمومی در برابر حوادث احتمالی بیان کرد: آموزش‌های محله‌محور با هدف ارتقای آگاهی شهروندان، تقویت توان مقابله با حوادث و ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه صحیح با شرایط اضطراری برگزار می‌شود.

سلیمی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خبرنگاران حوزه بحران تأکید کرد و گفت: آشنایی خبرنگاران با اصول مدیریت بحران و تبیین صحیح اقدامات و خدمات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در اطلاع‌رسانی مؤثر و افزایش آمادگی عمومی نقش مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر سیلاب تصریح کرد: نقاط سیل‌خیز استان شناسایی شده و اقلام و تجهیزات امدادی مورد نیاز، از جمله چادر، پتو و مواد غذایی، در مناطق حادثه‌خیز پیش‌بینی و تدارک دیده شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به پیش‌بینی دو فروند بالگرد برای پشتیبانی عملیات امدادونجات تصریح کرد: تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز در کنار آموزش نیروها و برنامه‌ریزی پیشگیرانه، از الزامات مدیریت مؤثر حوادث و کاهش خسارات احتمالی است.

سلیمی در پایان بر ضرورت تداوم فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شرایط حساس و بحرانی تأکید کرد و استمرار خدمات‌رسانی و حفظ کارکرد مجموعه‌های مسئول را از الزامات مدیریت بحران دانست.