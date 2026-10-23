شیخ خطیبی: بیمارستان جزیره قشم باید توسعه پیدا کند

به گزارش خبرنگار، شیخ عبدالرحیم خطیبی، امام‌جمعه اهل‌سنت شهرستان قشم، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره قشم با اشاره به حملات تروریستی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت، این موضوع را به شدت محکوم کرد و بر لزوم برخورد با عوامل ناامن کننده جامعه تاکید کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب و بهبود راه‌های جزیره قشم، از تلاش دستگاه‌های مسئول در پیگیری مطالبات مردم قدردانی کرد و گفت: ضرورت دارد این رویه با دقت و سرعت بیشتری در جهت افزایش رضایت عمومی دنبال شود.

خطیبی همچنین راه‌اندازی آمبولانس دریایی را اقدامی مهم در راستای ارتقای خدمات درمانی شهرستان قشم دانست و از دستگاه‌های مسئول و تمامی افرادی که در تحقق و راه‌اندازی این خدمت نقش داشته‌اند، تقدیر کرد.

امام‌جمعه اهل‌سنت قشم با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات سلامت در جزیره، کمبود تجهیزات درمانی در تنها بیمارستان دولتی شهرستان را یکی از مسائل مهمی دانست که نیازمند توجه و پیگیری جدی مسئولان است و اظهار کرد: مجموعه بیمارستان قشم باید در راستای ارتقای نظام سلامت توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت دسترسی آسان مردم به خدمات درمانی موردنیاز، تأکید کرد: مردم قشم نباید برای دریافت خدمات درمانی اولیه و رسیدگی به مشکلات جزئی، ناچار به مراجعه به مراکز درمانی خارج از جزیره شوند.

خطیبی خواستار تأمین تجهیزات موردنیاز بیمارستان دولتی قشم و تقویت امکانات درمانی شهرستان شد و بر لزوم فراهم‌کردن شرایطی تأکید کرد که ساکنان جزیره بتوانند خدمات درمانی ضروری را در محل زندگی خود دریافت کنند.

ضرورت نوسازی مدارس فرسوده و توسعه فضای آموزشی

امام‌جمعه اهل‌سنت قشم در بخش دیگری از سخنان خود، فرسودگی مدارس و کمبود فضای آموزشی را از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان قشم عنوان کرد و بر ضرورت توجه مسئولان به وضعیت زیرساخت‌های آموزشی جزیره تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش آموزش در پیشرفت و توسعه جامعه، نوسازی مدارس فرسوده و ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با نیاز جمعیت قشم را ضروری دانست و خواستار قرارگرفتن این موضوعات در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های مسئول شد.

خطیبی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی و اقدام عملی برای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد و رسیدگی به کمبودهای آموزشی و توسعه زیرساخت‌های این بخش را از الزامات توسعه شهرستان قشم برشمرد.