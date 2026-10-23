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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

واژگونی کامیون در کرج با یک مصدوم

واژگونی کامیون در کرج با یک مصدوم

کرج _ رئیس اورژانس البرز از مصدومیت یک نفر در پی برخورد و واژگونی کامیون حامل میلگرد با خودروی سواری در یکی از معابر شهری کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، امروز از مصدومیت یک نفر در پی برخورد و واژگونی کامیون حامل میلگرد با خودروی سواری در یکی از معابر شهری کرج خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ و آتش‌نشانی کرج به محل اعزام شدند و مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و امدادی، برای ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حمل بار افزود: رانندگان وسایل نقلیه سنگین باید پیش از حرکت از مهار ایمن بار اطمینان حاصل کنند و سایر رانندگان نیز با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمن از خودروهای سنگین، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.

کد مطلب 6987273

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