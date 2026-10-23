واژگونی کامیون در کرج با یک مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز، امروز از مصدومیت یک نفر در پی برخورد و واژگونی کامیون حامل میلگرد با خودروی سواری در یکی از معابر شهری کرج خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ و آتش‌نشانی کرج به محل اعزام شدند و مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و امدادی، برای ادامه درمان به بیمارستان انتقال یافت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در حمل بار افزود: رانندگان وسایل نقلیه سنگین باید پیش از حرکت از مهار ایمن بار اطمینان حاصل کنند و سایر رانندگان نیز با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمن از خودروهای سنگین، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.