به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی‌پور شامگاه جمعه در سفر به شهرستان بشاگرد، از پل‌های شریفی یک، شریفی دو و شه‌بابک بازدید کرد و ضمن بررسی آخرین وضعیت این پروژه‌ها، بر رفع موانع و استمرار عملیات اجرایی آنها تأکید کرد.



وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه بشاگرد، اظهار کرد: تقویت راه‌های ارتباطی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی، از الزامات شتاب‌بخشی به روند توسعه شهرستان و ارتقای دسترسی مردم به خدمات و فرصت‌های اقتصادی است و اجرای این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی پل شریفی یک، افزود: این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و با تداوم عملیات اجرایی، تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.



صادقی‌پور همچنین در بازدید از پل شریفی دو، بر تسریع در ازسرگیری عملیات اجرایی این پروژه تأکید کرد و گفت: با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی این پل طی یکی دو هفته آینده مجدداً آغاز شود.



وی عنوان کرد: پل شریفی دو در کیلومتر ۵۴ محور جاسک–جکدان با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در حال اجراست. این پل دارای ۱۲ دهانه ۲۰ متری و ۷۲ تیر پیش‌ساخته است و تاکنون عملیات فونداسیون آن به‌طور کامل انجام شده و اجرای ستون‌ها و کوله‌ها در حال انجام است.



معاون هماهنگی امور استانداری هرمزگان از روند اجرای پل شه‌بابک در کیلومتر ۱۰۰ محور جاسک–جکدان بازدید کرد بیان داشت : این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۲۸ درصد، دارای چهار دهانه ۲۵ متری و ۲۴ تیر پیش‌ساخته است که فونداسیون‌های آن تکمیل شده و عملیات اجرای کوله‌ها و عایق و پرایمر بتن فونداسیون‌ها در حال انجام است.



صادقی پور بر تداوم پیگیری پروژه‌های عمرانی بشاگرد و رفع موانع اجرایی آنها تأکید کرد و افزود: توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌ها در مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرستان بشاگرد، از اولویت‌های مدیریت عمرانی استان است.