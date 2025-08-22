به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقیپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان صبح جمعه با همراهی فرماندار بشاگرد، جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و مسئولان شهرستانی، از پروژههای عمرانی و زیرساختی در مناطق مختلف شهرستان بشاگرد بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مدیران کل و معاونان دستگاههای اجرایی از جمله شرکت آب و فاضلاب، منابع طبیعی و آبخیزداری، نوسازی مدارس، امور روستایی، راه و شهرسازی، علوم پزشکی، ارتباطات زیرساخت، بنیاد مسکن، راهداری و حملونقل جادهای، به همراه مسئولان محلی شامل بخشداران، شهرداران، رؤسای ادارات و شوراهای شهرستان نیز حضور داشتند.
پروژههای مورد بازدید شامل تصفیهخانه آب بشاگرد، پل شریفی ۲، زمین چمن مصنوعی روستای چوخون، طرح هادی و سالن ورزشی روستای جکدان، پروژههای مسکن ملی و اراضی مسکونی سردشت، مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی آب، بیمارستان حضرت بقیهالله سردشت، مدارس در حال احداث، و راههای روستایی از جمله مسیر پشتکوه گافر (اتصال نیکشهر به میناب) بود.
در حاشیه این بازدید، صفر صادقیپور با تأکید بر لزوم مدیریت منسجم و پیگیری جدی پروژهها گفت: برای تحقق توسعه پایدار در بشاگرد، باید دستگاههای اجرایی با نگاهی راهبردی و هماهنگ، نسبت به تکمیل، بهرهبرداری و نگهداری از پروژهها اقدام کنند. تمرکز صرف بر احداث کافی نیست؛ نگهداری اصولی و بهرهبرداری مؤثر نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین پروژههایی مانند تصفیهخانه آب، بیمارستان سردشت و مخازن ذخیره آب را از اولویتهای حیاتی شهرستان دانست و بر ضرورت تسریع در روند اجرای آنها تأکید کرد.
فرماندار بشاگرد نیز در این جلسه با قدردانی از حضور میدانی مسئولان ارشد استان گفت: بازدیدهای میدانی و حضور مدیران کل در شهرستان، نشاندهنده توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار است. امیدواریم با استمرار این حضور و تعامل سازنده، شاهد رشد و توسعه متوازن در بشاگرد باشیم.
نظر شما