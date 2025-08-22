  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

سفر معاون استاندار به بشاگرد و تأکید بر تسریع تکمیل پروژه‌های عمرانی

سفر معاون استاندار به بشاگرد و تأکید بر تسریع تکمیل پروژه‌های عمرانی

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در سفری به شهرستان بشاگرد بر لزوم تکمیل پروژه‌های اولویت دار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان صبح جمعه با همراهی فرماندار بشاگرد، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولان شهرستانی، از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق مختلف شهرستان بشاگرد بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مدیران کل و معاونان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب و فاضلاب، منابع طبیعی و آبخیزداری، نوسازی مدارس، امور روستایی، راه و شهرسازی، علوم پزشکی، ارتباطات زیرساخت، بنیاد مسکن، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، به همراه مسئولان محلی شامل بخشداران، شهرداران، رؤسای ادارات و شوراهای شهرستان نیز حضور داشتند.

پروژه‌های مورد بازدید شامل تصفیه‌خانه آب بشاگرد، پل شریفی ۲، زمین چمن مصنوعی روستای چوخون، طرح هادی و سالن ورزشی روستای جکدان، پروژه‌های مسکن ملی و اراضی مسکونی سردشت، مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی آب، بیمارستان حضرت بقیه‌الله سردشت، مدارس در حال احداث، و راه‌های روستایی از جمله مسیر پشتکوه گافر (اتصال نیک‌شهر به میناب) بود.

در حاشیه این بازدید، صفر صادقی‌پور با تأکید بر لزوم مدیریت منسجم و پیگیری جدی پروژه‌ها گفت: برای تحقق توسعه پایدار در بشاگرد، باید دستگاه‌های اجرایی با نگاهی راهبردی و هماهنگ، نسبت به تکمیل، بهره‌برداری و نگهداری از پروژه‌ها اقدام کنند. تمرکز صرف بر احداث کافی نیست؛ نگهداری اصولی و بهره‌برداری مؤثر نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین پروژه‌هایی مانند تصفیه‌خانه آب، بیمارستان سردشت و مخازن ذخیره آب را از اولویت‌های حیاتی شهرستان دانست و بر ضرورت تسریع در روند اجرای آن‌ها تأکید کرد.

فرماندار بشاگرد نیز در این جلسه با قدردانی از حضور میدانی مسئولان ارشد استان گفت: بازدیدهای میدانی و حضور مدیران کل در شهرستان، نشان‌دهنده توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار است. امیدواریم با استمرار این حضور و تعامل سازنده، شاهد رشد و توسعه متوازن در بشاگرد باشیم.

کد خبر 6567562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها