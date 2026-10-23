شهرآورد فوتسال اصفهان برنده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و پالایش نفت اصفهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر شامگاه جمعه یکم آبان در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند که در پایان هفته هشتم با کسب ۱۵ امتیاز در جایگاه چهارم قرار داشت به مصاف پالایشی رفت که با اختلاف ۲ امتیازی نسبت به گیتی‌پسند در رده هفتم قرار داشت.

بازی را پالایش بهتر آغاز کرد و گل اول را به ثمر رساند، در ادامه گیتی‌پسند گل تساوی را وارد دروازه پالایش کرد اما این پایان کار در نیمه نخست نبود؛ پالایشی‌ها در آخرین ثانیه‌های این نیمه یک بار دیگر دروازه گیتی‌پسند را باز کردند تا با پیروزی به رختکن بروند.

در شروع نیمه دوم این باز هم پالایش بود که خودی نشان داد و اختلاف را به ۲ گل رساند؛ نبرد جذاب نمایندگان اصفهان با کامبک گیتی‌پسند جذاب‌تر هم شد، در نهایت یک گل دیگر از پالایش نفت نتیجه نهایی تساوی ۴ بر ۴ را روی تابلوی نتایج ثبت کرد.

گل‌ها:

سعید احمدعباسی(۲)، علی اکرمی، مسعود یوسف برای گیتی‌پسند - بلال اسماعیلی، بهنام فکور و سپهر صفری برای پالایش نفت