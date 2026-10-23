به گزارش خبرنگار مهر، نهمین هفته از لیگ‌برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در یکی از مهمترین دیدارها گهر زمین سیرجان در قم میهمان جوانان جویای نام دلسوختگان بود که در پایان با تک گل طیبی گهر زمین برنده زمین بازی را ترک کرد.



در دیگر دیدار مهم امروز نیز فولاد هرمزگان باز هم برد و این بار شکست سنگین دیگری را به دائم‌پناه خراسان تحمیل کرد.



در پایان هفته نهم لیگ برتر گهر زمین سیرجان با ۲۳ امتیاز صدرنشین است. پالایش‌نفت بندرعباس با ۲۰ و تیم‌های فولاد هرمزگان و مس‌سونگون‌ورزقان با ۱۸ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.



نتایج کامل دیدارهای امروز به شرح زیر است:

*دلسوختگان قم صفر – گهرزمین سیرجان یک



*پالایش‌نفت شازند ٣ – نگین‌تندیس قرچک ۳



*فولاد زرند ٢ – شهرداری ساوه ۲



*سن‌ایچ ساوه یک– مس‌سونگون ورزقان ۲



*گیتی‌پسند اصفهان ۴ – پالایش‌نفت اصفهان ۴



*دائم‌پناه مشهد ٢ – فولاد هرمزگان ۴



*پالایش‌نفت بندرعباس ۴ – شهیدشیری قزوین صفر