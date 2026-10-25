برای قهرمانی در لیگ فوتسال باید تقویت شویم؛ سه تیم مدعی قهرمانی هستند

حمید بی‌غم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کیفیت لیگ برتر فوتسال در فصل جاری و شرایط تیم‌ها پس از گذشت ۹ هفته از مسابقات اظهار کرد: با توجه به پوست‌اندازی صورت‌گرفته در تیم‌ها و تغییراتی که در ترکیب آن‌ها ایجاد شد به نظرم سطح لیگ امسال نسبت به سال‌های گذشته بالاتر رفته است. مسابقات پویاتر، فیزیکی‌تر و با دوندگی بیشتری دنبال می‌شود و بازیکنان جوان‌تری وارد چرخه رقابت‌ها شده‌اند. به اعتقاد من کیفیت لیگ امسال از سال‌های گذشته بهتر است.

وی افزود: از نظر برنامه‌ریزی نیز مسابقات به‌خوبی آغاز شد و بازی‌ها طبق تقویمی که اعلام شده بود پیش رفتند و مشکل خاصی در این زمینه نداشتیم. تنها مسئله‌ای که وجود دارد اجرایی نشدن سیستم بازبینی ویدئویی است. قرار بود این سیستم از روز نخست مسابقات مورد استفاده قرار بگیرد اما هنوز نمی‌دانم به چه دلیل اجرایی نشده است. به نظرم در شرایط فعلی یکی از نقاط ضعف لیگ همین موضوع است.

نبود VS به ضرر همه تیم‌هاست

سرمربی گهرزمین در پاسخ به این پرسش که نبود سیستم بازبینی ویدئویی تا چه اندازه به تیمش آسیب زده است? عنوان کرد: این سیستم بسیار تأثیرگذار است و نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت. استفاده از بازبینی ویدئویی می‌تواند به کاهش حواشی مسابقات کمک کند و در تصمیم‌گیری‌های داوران نیز مؤثر باشد. این موضوع علاوه بر داوران برای تیم‌ها نیز اهمیت دارد و می‌تواند در روند مسابقات و حتی نتایج نهایی تأثیرگذار باشد. گهرزمین هم از این قاعده مستثنا نیست و طبیعتاً ما نیز مانند سایر تیم‌ها می‌توانیم از مزایای این سیستم بهره‌مند شویم.

نماینده قم تیمی جوان و جنگنده بود

بی‌غم در ادامه درباره دشواری دیدار اخیر گهرزمین مقابل نماینده قم و شرایط این مسابقه در هفته نهم لیگ برتر گفت: در فوتبال و فوتسال دنیا هیچ مسابقه‌ای را نمی‌توان از پیش تمام‌شده دانست و نمی‌توان گفت کدام تیم قطعاً برنده خواهد شد. هر دو تیم وارد زمین می‌شوند تا برای پیروزی بجنگند و نتایج مسابقات نیز نشان می‌دهد که هیچ دیداری آسان نیست.

وی ادامه داد: ما در قم در سالنی بازی کردیم که با سالن خودمان تفاوت داشت. تماشاگران زیادی نیز برای حمایت از تیم میزبان به سالن آمده بودند و با تشویق‌های خود از بازیکنان قم حمایت می‌کردند. همه این عوامل باعث شده بود مسابقه شرایط خاصی داشته باشد و بازی دشواری را تجربه کنیم.

سرمربی گهرزمین با تمجید از عملکرد تیم دلسوختگان قم تصریح کرد: واقعیت این است که تیم قم را در این ۲۰ سال به این شکل ندیده بودم. تیم بسیار خوبی بودند. بازیکنان جوانی داشتند و با دوندگی، جنگندگی و تلاش زیادی مقابل ما ظاهر شدند. آن‌ها برای کسب نتیجه تلاش کردند و نمی‌توان از عملکردشان چشم‌پوشی کرد.

با ۴۹ موقعیت در ثانیه‌های پایانی به گل رسیدیم

بی‌غم با اشاره به موقعیت‌های متعدد گلزنی تیمش در این مسابقه اظهار کرد: اگر بخواهم عملکرد گهرزمین را از نظر فنی بررسی کنم باید بگویم موقعیت‌های بسیار زیادی ایجاد کردیم. طبق آماری که از مسابقه داشتیم ۴۹ موقعیت مقابل دروازه حریف به دست آوردیم که ۲۹ مورد از آن‌ها در چارچوب بود. در این بازی موقعیت‌های مختلفی از جمله تک‌به‌تک و حملات چندبه‌چند داشتیم اما نتوانستیم از همه فرصت‌ها استفاده کنیم.

وی افزود: در ضربات پایانی دقت لازم را نداشتیم و از طرف دیگر دروازه‌بان و مدافعان تیم حریف با تمام وجود دفاع می‌کردند و اجازه نمی‌دادند توپ‌ها به گل تبدیل شود. با وجود موقعیت‌هایی که ایجاد کردیم کار به لحظات پایانی کشید و در نهایت ۱۴ ثانیه مانده به پایان مسابقه توانستیم به گل برسیم. در آن لحظه لطف خدا شامل حال ما شد و موفق شدیم نتیجه لازم را به دست بیاوریم.

برای نتیجه‌گیری عوامل زیادی دخیل هستند

سرمربی گهرزمین در پاسخ به پرسشی درباره میزان رضایت خود از روند نتیجه‌گیری تیمش در هفته‌های گذشته گفت: باید توجه داشت که برای نتیجه گرفتن عوامل زیادی دخیل هستند و نمی‌توان تنها با نگاه به نتیجه یک مسابقه درباره عملکرد تیم قضاوت کرد. من حدود ۲۰ سال است که در عرصه مربیگری فعالیت می‌کنم و در این مدت به‌خوبی متوجه شده‌ام که مسائل مختلفی در نتیجه یک مسابقه تأثیر دارند.

بی‌غم خاطرنشان کرد: بازیکنان ما با تمام وجود در زمین بازی می‌کنند. من بازیکنی نداشته‌ام که وارد زمین شود و برای کسب سه امتیاز ندود، نجنگد یا تلاش نکند. این موضوع یکی از ویژگی‌های مثبت تیم ماست و بازیکنان از نظر تلاش و جنگندگی کم نمی‌گذارند. ولی به هر شکل نمی‌توانیم ادعا کنیم که هیچ ضعفی نداریم. قطعاً در برخی بخش‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که باید آن‌ها را شناسایی و برطرف کنیم تا بتوانیم در ادامه فصل نتایج بهتری بگیریم.

فقط سه تیم مدعی قهرمانی هستند

بی‌غم درباره دشوارتر شدن رقابت‌ها در ادامه لیگ برتر فوتسال و تیم‌هایی که آن‌ها را از مدعیان اصلی قهرمانی می‌داند، اظهار کرد: هرچه به هفته‌های پایانی مسابقات نزدیک‌تر می‌شویم نتیجه گرفتن دشوارتر خواهد شد. از نگاه یک مربی در ادامه لیگ شرایط به شکلی پیش می‌رود که ممکن است تیم‌ها حتی در بازی‌هایی که انتظار پیروزی دارند امتیاز از دست بدهند. بنابراین نمی‌توان از ابتدا خود را برنده دانست یا تصور کرد که یک تیم می‌تواند تمام مسابقات را با پیروزی پشت سر بگذارد.

وی ادامه داد: لیگ فراز و نشیب دارد و تساوی و شکست نیز بخشی از این رقابت‌هاست. همه تیم‌ها تلاش می‌کنند بهترین نتایج را بگیرند و برای رسیدن به اهداف خود بجنگند. به نظر من گیتی‌پسند، پالایش نفت بندرعباس و مس از جمله تیم‌هایی هستند که شرایط رقابت برای قهرمانی را دارند و می‌توانند برای رسیدن به این عنوان تلاش کنند.

برای ادامه فصل به تقویت گهرزمین نیاز داریم

سرمربی گهرزمین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نقاط ضعف تیم، نیازهای فنی و احتمال تقویت ترکیب در نیم‌فصل دوم گفت: واقعیت این است که هیچ باشگاهی را نمی‌توان پیدا کرد که از هر نظر کامل باشد و هیچ کمبودی نداشته باشد. همه باشگاه‌ها به‌نوعی با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند و باشگاه ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای رسیدن به هدفی مانند قهرمانی عوامل مختلفی از جمله شرایط باشگاه، بازیکنان و کادر فنی نقش دارند.

بی‌غم افزود: در بخش فنی که مسئولیت آن بر عهده من است قطعاً به کمک و تقویت نیاز داریم و در این زمینه حرفی نیست. خودم هم قبول دارم که تیم نقاط ضعفی دارد و باید برای برطرف کردن آن‌ها تلاش کنیم. هیچ مربی‌ نمی‌تواند ادعا کند که تیمش هیچ ایرادی ندارد و نیازی به اصلاح و پیشرفت نیست.

وی در پایان تأکید کرد: علاوه بر مسائل فنی و شرایط بازیکنان در بخش‌های مربوط به باشگاه نیز نیازهایی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود. برای اینکه بتوانیم در ادامه فصل شرایط بهتری داشته باشیم و به اهدافمان نزدیک‌تر شویم لازم است برخی مسائل تقویت شود. امیدواریم در نیم‌فصل دوم بتوانیم با برطرف کردن نقاط ضعف و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر عملکرد بهتری داشته باشیم و برای رسیدن به اهداف تیم تلاش کنیم.