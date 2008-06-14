جامعه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 25خرداد و مصادف با روز جهانی اهدا کنندگان خون است ضمن آنکه بخش اجتماعی روز پر کاری را با برگزاری چند برنامه خبری در حوزه های مختلف قضائی ، شهری ، انتظامی ، بهداشت ، رفاه و ... سپری خواهد کرد.

افتتاح اورژانس اجتماعی

صبح امروز از ساعت 9 صبح اورژانس اجتماعی کشور با حضور وزیر رفاه ، رئیس سازمان بهزیستی و جمعی از مسئولان کشور ، طی مراسمی در نمایشگاه بین المللی افتتاح خواهد شد .

نشست خبری اداره کل دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست خبری ، از ساعت 9 امروز پاسخگوی خبرنگاران و اصحاب رسانه خواهد بود.

کنفرانس مطبوعاتی معاون مالی و اداری شهرداری تهران

این نشست خبری امروز با حضور دکتر پورزرندی ، معاون مالی و اداری شهردار تهران از ساعت 11 امروز در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار می شود.

مراسم روزجهانی اهداکنندگان خون

دکتر لنکرانی ، نماینگان سازمان بهداشت جهانی و جمعی از مسئولین و مقامات کشوری در این مراسم که امروز از ساعت 9 صبح در پایگاه مرکزی انتقال خون استان تهران برگزار می شود حضور خواهند داشت.

نشست خبری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس سازمان در نشست خبری امروز که از ساعت 11 صبح در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار می شود حضور خواهد داشت و به سوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.

نشست خبری بنیاد تعاون ناجا

در این نشست خبری که از ساعت 10 صبح امروز در تالار پردیس تهران پیرامون برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی - ایمنی و امنیتی برگزار می شود مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا حضور خواهد داشت.