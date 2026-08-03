حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، همایش بزرگ جاماندگان اربعین با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و فراهم کردن فضایی معنوی برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در آستان مقدس امامزاده حمزه عرب (ع) بیجار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم هرساله با استقبال گسترده مردم همراه است، افزود: بسیاری از عاشقان اهل‌بیت (ع) به دلایل مختلف امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را ندارند و این اجتماع معنوی فرصتی است تا ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) ابراز کنند و در فضای معنوی اربعین سهیم باشند.

برنامه‌های متنوع مذهبی و فرهنگی در روز اربعین

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این مراسم گفت: سخنرانی حجت‌الاسلام علی خورشیدی، امام جمعه بیجار، قرائت زیارت اربعین، مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت توسط ذاکران اهل‌بیت (ع)، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، مراسم عزاداری، تعزیه‌خوانی با حضور گروه‌های برتر کشوری و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از جمله برنامه‌هایی است که در روز اربعین در آستان مقدس امامزاده حمزه عرب (ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: تلاش شده است برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که خانواده‌ها بتوانند در طول روز در این مکان مقدس حضور یافته و از فضای معنوی و فرهنگی مراسم بهره‌مند شوند.

خدمت‌رسانی خادمان از اذان صبح تا غروب

جمادیان با اشاره به مشارکت گسترده مردم در برگزاری این مراسم اظهار کرد: خادمان و محبان اهل‌بیت (ع) با عشق و ارادت، از اذان صبح تا اذان مغرب به عزاداران و زائران خدمات ارائه خواهند کرد و پذیرایی از شرکت‌کنندگان در تمام طول روز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری چنین مراسم‌هایی جلوه‌ای از همدلی و مشارکت مردمی است و خوشبختانه هر سال شاهد حضور پررنگ هیئت‌های مذهبی، خیران و عاشقان اهل‌بیت (ع) در برپایی این اجتماع معنوی هستیم.

اربعین؛ نماد وحدت و استمرار نهضت عاشورا

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار اربعین را بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان اسلام دانست و گفت: پیام اربعین، پیام وحدت، ایثار، مقاومت و استمرار راه سیدالشهدا (ع) است و برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در نقاط مختلف کشور نیز در همین راستا، فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتقال مفاهیم نهضت حسینی به نسل جوان محسوب می‌شود.

وی از مردم شهرستان بیجار و مناطق اطراف دعوت کرد با حضور در این مراسم، در اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین شرکت کرده و بار دیگر عشق و ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش بگذارند.